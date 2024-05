O consultor da Red Bull, Helmut Marko, concorda com Max Verstappen, que passou a sexta-feira do GP de Mônaco de Fórmula 1 reclamando pelo rádio que seu carro está "pulando como um canguru", afirmando que vê Charles Leclerc como o favorito para o fim de semana.

O tricampeão reclamou muito ao longo do dia sobre a performance de seu carro, tendo como resultados um P11 no primeiro treino livre e P4 no segundo. Marko revelou que a Red Bull está correndo com configurações de motor menos agressivas do que as rivais.

"Minha conclusão é que demos um passo após o primeiro treino livre", disse Marko ao Motorsport.com. "Ainda não usamos os modos de motor mais agressivos. Acho que somos a segunda equipe, atrás de Leclerc. Pra mim, Leclerc é o grande favorito, ele estava na frente à cada volta com três a cinco décimos de vantagem".

Quando questionado até que ponto essa diferença para Verstappen está na configuração do motor, Marko continuou: "São as duas coisas, o motor e o manuseio do carro".

"O mais importante é encontrar uma maneira de o carro não pular mais dessa forma, sem perder a aerodinâmica. Com tanque cheio, Max já estava pulando um pouco menos, então espero que isso nos dê uma boa direção para trabalhar amanhã".

"Nossa simulação de corrida foi muito boa, mas isso não ajuda se você não começar na frente aqui. De qualquer forma, espero que essa simulação nos ajude a resolver o problema".

"Com o carro que temos agora, isso não é suficiente [para lutarmos pela pole]. Definitivamente, precisamos melhorar o carro, caso contrário, o fator Max em si não é suficiente".

