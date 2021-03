O início da temporada de 2021 da Fórmula 1 de Sebastian Vettel foi ainda pior do que sua saída da Ferrari em dezembro de 2020. O piloto alemão sofreu notavelmente no GP do Bahrein.

Sua estreia na Aston Martin foi prejudicada desde sábado, quando ele só conseguiu se classificar em 18º, após ser prejudicado pela bandeira amarela causada pelo apagão da Ferrari de Carlos Sainz no Q1. Mas suas dificuldades aumentaram quando os comissários decidiram sancioná-lo com cinco lugares no grid e três pontos em sua superlicença por não diminuir a velocidade quando viu a rodada de Nikita Mazepin na curva 1 no final do Q1.

Em uma explicação interessante e detalhada da sanção, os comissários do GP do Bahrein consideraram que, embora não tenham conseguido levantar a dupla bandeira amarela quando Vettel passou, “é importante notar que ele se aproximava de um incidente visível à sua frente. Além disso, o carro da frente, na mesma posição, foi instruído a abandonar a volta, conforme afirmam as notas do diretor da prova.”

No domingo, apesar de uma ótima primeira volta, em que aproveitou os problemas de Pérez e Mazepin, conseguiu passar da 20ª para a 14ª posição. Mas a Aston Martin optou por uma estratégia diferente com ele, depois de sair com pneus médios, e sem fazer pit stop até a metade da corrida. No entanto, ele ainda conseguiu estrelar um belo duelo com Sainz e Alonso.

Foi então que encontrou o ataque de Esteban Ocon a 13 voltas do final. O francês ultrapassou-o no final da reta com a ajuda do DRS, mas o alemão calculou mal o ponto de frenagem e após defender a parte de dentro e voltar à linha normal, ele levou com ele.

Embora ambos tenham conseguido continuar, os comissários deram ao tetracampeão mundial uma penalidade de 10 segundos e mais dois pontos em sua superlicença. Assim, Vettel, que terminou em 15º, sai do Bahrein com cinco pontos, de 12 possíveis em 12 meses. Caso atinja esta marca, ele será suspenso por uma prova.

"Achei que ele seguiria em frente e então ele virou à esquerda. Ele estava bem na minha frente e então bloqueei, então provavelmente a culpa foi minha," reconheceu Vettel após a corrida que, primeiro, no rádio garantiu que Ocon havia mudado sua trajetória.

Quando questionado sobre as duas penalidades que em sua primeira corrida com a Aston Martin, que lhe valeram cinco pontos, Vettel aceitou que não foi seu melhor fim de semana.

“Não foi o melhor fim de semana, nem o que estávamos procurando. Mas há muitas coisas que aprendemos com a corrida que precisamos resolver. Vamos ver o quão rápido podemos consertá-las, mas não estou confortável no carro, há muitas coisas que me fazem sofrer e não conseguir me concentrar 100% na direção."

“Obviamente, estou um pouco preocupado com um fim de semana como este, porque sei tudo o que preparamos antes. Por outro lado, só podemos melhorar a partir daqui. Mas ainda temos muito a fazer”, concluiu.

