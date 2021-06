A Red Bull e a sua fornecedora de motores, Honda, estão se preparando para uma volta por cima da Mercedes após dois fins de semana ruins na Fórmula 1 para a equipe alemã em Mônaco e Baku.

Performances abaixo da média para a Mercedes nesses GPs permitiu que a Red Bull assumisse a liderança em ambos os Mundiais, de Pilotos e de Construtores.

Mas apesar da Red Bull ter sido a força dominante recentemente, a equipe austríaca não está iludida, mantendo em mente as forças da Mercedes, além de estar ciente de que um retorno às pistas tradicionais devem impulsionar a rival.

Toyoharu Tanabe, diretor técnico da Honda na F1, disse que a montadora japonesa mantém os pés no chão, apesar do sucesso recente.

"A Mercedes não é uma equipe silenciosa. Obviamente acho que eles estarão de volta. Os resultados de Baku são bons, mas isso não significa que seremos bons nas próximas etapas".

No momento, Max Verstappen mantém uma vantagem de quatro pontos sobre Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos, desperdiçando a oportunidade de aumentar a diferença em Baku após uma falha nos pneus que levaram ao seu abandono.

Ele sabe que as próximas corridas, uma em Paul Ricard e duas no Red Bull Ring, podem ser especialmente boas para a Mercedes.

"A Mercedes é mais forte em circuitos normais. É por isso que gostaria de ter aumentado um pouco mais a margem em Baku", disse à Ziggo Sport TV. "Sabemos que eles serão fortes em circuitos normais. Mas veremos. Tivemos finais de semana positivos porque o carro era forte nas corridas".

"Não acho que ninguém teve uma chance de nos ameaçar durante as corridas, então esse é um sinal positivo",

Christian Horner, chefe da Red Bull, também está intrigado para acompanhar o retorno da F1 a circuitos tradicionais e como isso afetará a batalha entre sua equipe e a Mercedes.

"Agora vamos retornar a circuitos mais clássicos, então será interessante de ver. Mas é agora que o jogo vai começar".

Um aspecto que deixa Verstappen particularmente feliz é o fato de que a Red Bull parece estar crescendo com o passar da temporada, com a potencial dobradinha em Baku. Aliado ao progresso da Honda, o holandês disse que os sinais são muito positivos.

"Acho que até aqui, a Honda deu um bom passo adiante neste ano. Acho que nos aproximamos na performance. De vez em quando pode ser difícil de dizer isso com as asas ou mais, mas acho que, no geral, nos aproximamos".

"Não depende apenas da potência do motor. São várias coisas diferentes que você precisa ser bom apenas com o motor. Mas sim, estamos melhorando o tempo todo o que é ótimo ver".

