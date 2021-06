Os altos custos no automobilismo sempre foram tema de discussão, e recentemente Lewis Hamilton disse ao jornal espanhol AS que a Fórmula 1 se tornou um "clube de meninos bilionários", devido aos gastos já nas categorias juniores. Agora, foi a vez de Sebastian Vettel reforçar o questionamento.

O tetracampeão disse que, se começasse sua carreira agora, teria muita dificuldade para subir na escada do esporte a motor.

“Não há uma solução rápida, mas, em última análise, o investimento é muito alto”, explicou o piloto da Aston Martin. “Com toda a franqueza, se eu olhar para trás, quando comecei, os custos eram menores, mas ainda altos."

“Quer dizer, tive muita sorte. Eu tinha o Sr. Gerhard Noack [patrocinador] cuidando de mim, o mesmo que cuidava de Michael [Schumacher] quando ele começou, provavelmente 20 anos antes. Já era muito caro naquela época e eu precisava de ajuda porque não tinha dinheiro. Conseguimos fazer a primeira metade de temporada em karts juniores sozinhos e então começamos a ter muita sorte em encontrar pessoas que nos apoiaram e ajudaram."

“Acho que, desde então, o mundo mudou. O patrocínio mudou. E provavelmente a disposição para investir dinheiro em crianças pequenas e no esporte motorizado também é outra. Resumindo, sempre foi complicado", completou o alemão. "Certamente se tornou selvagem nos últimos anos."

Toto Wolff pede que equipes identifiquem jovens com potencial e sem dinheiro

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse recentemente que as partes interessadas precisam fazer mais para garantir que as corridas não virem um domínio de pessoas ricas: “O que acho que podemos fazer é tornar as corridas de base mais acessíveis, para que as crianças que não têm nenhum histórico financeiro possam realmente ter sucesso nas fórmulas juniores."

“Todas as grandes equipes de Fórmula 1 precisam ser capazes de identificar esses jovens, em vez de torná-lo tão caro ao ponto de uma boa temporada no kart custar [aproximadamente] R$ 1.550.000, um ano de F4 R$ 3.600.000 e outro de F3 R$ 6.200.000."

“Isso é totalmente absurdo e precisa parar, porque queremos ter acesso e dar às crianças a oportunidade de correr por orçamentos muito mais acessíveis. ”

