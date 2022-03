Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari reforçou que não pode dar um passo errado com o desenvolvimento de seu novo carro de Fórmula 1 se quiser manter seu forte início de temporada em 2022. jogando o favoritismo para a Red Bull. A escuderia de Maranello fez uma abertura perfeita no Bahrein, com Charles Leclerc e Carlos Sainz anotando a dobradinha.

No entanto, em um ano em que se prevê guerra de desenvolvimento agressiva, o livro de regras atual provavelmente será muito 'abalado' à medida que as equipes trazem atualizações em seus carros. A situação é ainda mais complicada pela presença do teto orçamentário, que limita o investimento.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, está atento às possíveis melhorias de desenvolvimentos que não funcionam agora, pois sugere que há mais ritmo a ser extraído da atual F1-75.

"Ainda há potencial no carro, certamente, mas precisamos desenvolvê-lo", disse ele após o GP do Bahrein. "Quando você tem uma boa base e está desenvolvendo, precisa ter certeza de que o que quer que esteja trazendo para a máquina seja um passo à frente."

"E isso é ainda mais importante agora que temos um limite de custos. Não podemos errar. Teremos apenas algumas oportunidades e, façamos o que fizermos, precisamos ter certeza de que serão as adequadas e corretas."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Apesar do início de temporada vitorioso, Binotto ainda sente que a Red Bull continua sendo a favorita para o campeonato com tão pouca diferença de ritmo entre eles.

"Acho que são muito, muito fortes", reiterou. "Eles provaram isso na qualificação e foi realmente uma questão de detalhe. Creio que poderiam ter sido melhores na corrida, mas talvez tivessem alguns problemas de confiabilidade ou algo que não fosse perfeito no carro pelo que entendemos das comunicações de rádio."

"Se eu olhar para o primeiro stint de Max [Verstappen], com pneus usados, ele estava mantendo o ritmo de Charles. Então acho que não devemos esquecer que eles são os atuais campeões do mundo e ainda são os favoritos. O que podemos fazer é dar o nosso melhor."

"Jeddah pode ser completamente diferente e acho que precisamos esperar pelo menos quatro ou cinco corridas para termos o panorama verdadeiro", concluiu.

Vitória de VERSTAPPEN? F1 promete ENQUADRAR produção de DRIVE TO SURVIVE após "fabricar rivalidades"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: