F1: Renault considera Vettel caso Ricciardo deixe equipe em 2021

Embora prefira um piloto jovem para investir no futuro de longo prazo na Fórmula 1, a Renault não descarta tentar a contratação do alemão Sebastian Vettel caso o australiano Daniel Ricciardo deixe a equipe ao fim da temporada 2020.

O contrato da montadora francesa com Ricciardo termina no final deste ano e o australiano já está fortemente ligado a uma eventual mudança para a Ferrari, caso Vettel não fique no time de Maranello.

Tanto Renault como Ricciardo esperam que uma melhoria de desempenho nesta temporada seja suficiente para que eles estendam sua parceria, mas nada está confirmado, ainda mais em meio a uma temporada afetada pela pandemia de coronavírus.

Em entrevista ao programa 'La Grille' no Canal +, o chefe de equipe da Renault F1, Cyril Abiteboul, não descartou uma investida sobre Vettel, mas também não sugeriu que essa seria a sua prioridade.

"Não quero dizer que não, pois ele é um ótimo piloto e um grande campeão, ‘trabalhamos juntos’ no lado do motor e vencemos juntos”, disse o dirigente, fazendo menção ao fato de que o tetracampeonato de Vettel foi na época da Red Bull equipada com motor Renault.

"[Mas] prefiro trabalhar com os pilotos de amanhã do que com os de ontem. Temos uma academia de pilotos, com nomes que podem surgir em 2021 ou 2022. Precisamos ter isso em mente, pois criamos isso com o objetivo de formar um piloto para a F1 em 2021”.

"Agora que 2021 está chegando, temos que reconhecer os jovens talentos, como Christian Lundgaard. Ele é uma opção entre tantas outras e fará sua temporada de estreia na F2”, ponderou Abiteboul.

Além do nome citado pela chefe da Renault, a academia de pilotos da montadora francesa ainda conta com o jovem brasileiro Caio Collet, destaque da F-Renault Eurocup em 2019, quando foi campeão entre novatos. Em 2020, ele busca o título geral.

De todo modo, Abiteboul deixou claro que o principal fator para decidir o futuro de Ricciardo seria a forma atual do carro Renault, embora o atraso no início da temporada signifique que uma conclusão ainda demorará a chegar.

"Temos que retê-lo [Ricciardo] com base em boas fundações, fundações compartilhadas", explicou o dirigente. "O projeto é o que importa. Estou respondendo à pergunta sem realmente responder, mas acho que precisamos esperar e ver as primeiras corridas”.

"Demos um passo adiante? Estamos recuperando um pouco mais de confiança em relação ao ano passado? Ele ainda está se integrando melhor à equipe? A ver. Então, se sentimos que temos um projeto de longo prazo, por que não ficar com ele?"

"Acho que Daniel se preocupa muito com sua mudança para a Renault, que foi muito criticada por alguns meios de comunicação. Em especial a mídia britânica, já que eles não entendem", disparou Abiteboul.

"Essa ideia de construir um projeto no lado humano, técnico e esportivo é importante para ele. Ele é alguém que é guiado por suas emoções e quer mostrar que pode se ater à sua decisão, desde que ela seja boa”, completou o chefe da Renault.

