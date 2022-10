Carregar reprodutor de áudio

Apesar de George Russell e Lewis Hamilton terem ficado a três décimos da pole position de Max Verstappen no sábado, Toto Wolff vê o GP do México como a melhor chance da Mercedes de vencer na temporada 2022 da Fórmula 1, algo que ainda não aconteceu neste ano.

Russell classificou sua última volta como "terrível", enquanto Hamilton teve um problema de oscilação em seu motor, que impactou seu último esforço na classificação.

Ambas as Mercedes podem se beneficiar do vácuo de Verstappen no caminho para a curva 1, em uma das retas mais longas da temporada. Tradicionalmente o W13 tem um ritmo de corrida melhor que de classificação, mas Wolff ainda tem cautela ao expressar confiança sobre as chances do domingo.

"Acho que, em toda a minha vida, tive confiança em apenas algumas ocasiões, e nenhuma delas foi na Fórmula 1. A verdade é que não sei. Estou irritado por não estar na pole, porque seria algo bom, mas igualmente ter Max com sua velocidade máxima na nossa cola seria um problema".

"Sair em segundo e terceiro pode ter uma vantagem, e espero que possamos colocar nossos carros à frente na curva 1 e desaparecer. Mas definitivamente será difícil".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid after Qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A Mercedes tem três corridas pela frente para evitar sua primeira temporada sem vitórias desde 2011, em um ano na qual a equipe sofre para igualar o ritmo de Red Bull e Ferrari.

Questionado se essa seria a melhor chance da Mercedes, Wolff disse: "Sim, acho que sim. O bom é que, em nossas simulações, tínhamos o Máximo como possivelmente uma boa corrida. É bom ver que há correlação, entre o virtual e o real".

"O mais importante é que realmente temos o ritmo, mas lenta e certamente estamos avançando e aprendendo lições para o próximo ano".

