Além da ideia de introduzir uma espécie de 'Grand Chelem', a Liberty Media, dona da Fórmula 1, propôs que, a partir de 2024, os fins de semana com corridas sprint tenham um formato mais 'linear'.

Na sexta-feira, treinos livres e sessão classificatória para a prova curta. No sábado, no final da manhã do horário local de cada cidade sede, a 'corridinha' e, à tarde, a classificação do GP em si, que seguiria 'coroando' o fim de semana da F1 tanto no formato sprint quanto no convencional.

Entretanto, como a Comissão da F1 vai encarar a possibilidade de realizar de um quali algumas horas após o término de uma sprint? A reunião dos chefes da categoria acontece nesta sexta-feira em Spa-Francorchamps, onde se disputa o GP da Bélgica.

De qualquer forma, conforme apurou o Motorsport.com, o ambiente tende para uma aprovação da proposta também por parte dos dirigentes das equipes e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Assim, podemos ter mais uma mudança no formato dos fins de semana da F1 com sprints: hoje, na sexta-feira há um treino livre e a classificação para o GP de domingo, com o sábado tendo o quali da sprint e a prova curta.

