F1: Ricciardo revela dificuldades com freios da McLaren; entenda

Novo piloto da McLaren na Fórmula 1, Daniel Ricciardo afirmou que ainda está se adaptando aos freios da equipe britânica. A revelação do australiano veio em meio aos testes da pré-temporada 2021, realizados neste fim de semana, no Bahrein.

O competidor, que deixou a Renault no fim do ano passado, deu mais detalhes em entrevista coletiva em Sakhir: "Então, ainda estou me adaptando ou me ajustando. Provavelmente, a frenagem é uma das maiores coisas às quais você tem de se adaptar."

"Então, sim, ainda estou tentando tirar o melhor disso e entender os limites do carro. Mas acho que, em geral, assim como nos últimos anos, parece que a McLaren tem um carro muito bom na frenagem", seguiu o ex-Red Bull.

"Acho que, assim que eu adquirir a velocidade, vai ser muito bom. Espero que vocês vejam algumas boas ultrapassagens minhas. Algumas no limite do ponto de frenagem", afirmou o bem-humorado australiano.

