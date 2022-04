Carregar reprodutor de áudio

Depois de anos de pole positions, vitórias e títulos mundiais, leva algum tempo para se acostumar com a complicada situação da Mercedes na temporada de 2022 da Fórmula 1. É preciso agir com urgência nesta crise? O ex-piloto da equipe alemã, Nico Rosberg, acha que não.

Lewis Hamilton e George Russell não estão sendo capazes de competor com os candidatos ao título da Red Bull e Ferrari. A McLaren também parece ser rápida demais para o time campeão de construtores, enquanto Russell em Ímola conseguiu manter a Alfa Romeo de Valtteri Bottas atrás na com muita dificuldade. Para Hamilton, a situação é ainda mais dolorosa. O britânico não passou do décimo terceiro lugar no GP da Emilia Romagna.

Após anos de sucesso, parece haver uma crise na montadora alemã. O chefe da equipe, Toto Wolff, também precisa se acostumar com a nova situação. A questão agora é: Wolff é o homem certo para liderar a Mercedes nessa crise? Nico Rosberg dá a resposta em conversa com a Sky Sports: “Sim! Toto é um dos melhores chefes de equipe que já vimos neste esporte. Ele é muito forte em manter uma equipe unida e motivar as pessoas. É claro que às vezes ele tem momentos de raiva, como todos vimos, mas, no entanto, acredito que ele é o homem certo para fazer um time passar por uma situação tão difícil."

O campeão mundial de 2016 acrescentou: “Posso garantir que ninguém na Mercedes gosta de estar dois segundos atrás e não reivindicar seriamente o primeiro lugar no Q2. Ninguém gosta disso. É uma situação terrível para um time tão acostumado a vencer. É difícil manter a moral e evitar culpar uns aos outros. Isso pode resultar muito rapidamente em uma espiral descendente.”

