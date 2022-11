Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 já teve seu primeiro contato com o GP de Las Vegas, isso porque vários pilotos do grid viajaram para a cidade de Nevada para fazer uma exposição massiva com carros de temporadas passadas. Um dos que esteve lá foi George Russell, que falou claramente sobre o que espera da nova corrida do calendário que será divulgado em novembro de 2023.

O britânico estava em uma das Mercedes que tanto ganhou na era híbrida e encantou os fãs, e essa é a pergunta que o jovem inglês questiona. As longas retas e a combinação de curvas fazem dela uma pista muito rápida, que vai dar muitas ultrapassagens mas, segundo o piloto das Flechas de Prata, não será um desafio.

O piloto da equipa alemã garantiu que o circuito na 'Cidade do Pecado' foi criado para dar espetáculo, sem levar em conta o que dizem aqueles que realmente arriscam a vida em monolugares a mais de 300 km/h.

"Nunca é fácil pilotar um carro em uma pista tão rápida", disse George Russell na apresentação do evento no último fim de semana. "Eu não acho que é o lugar mais emocionante para competir. Acho que a pista foi projetada para o entretenimento dos espectadores, tudo está preparado para uma corrida cheia de coisas, ultrapassagens, e acho que será emocionante para os fãs, mas para ser honesto, não me importo com a sensação ao volante desde que estejamos liderando", comentou o britânico.

O circuito de Las Vegas circulará pela famosa área da The Strip, onde estão localizados a maioria dos cassinos, hotéis e atrações turísticas. Com 6,1 quilômetros de extensão, será um dos mais longos de todo o calendário, atrás apenas de Spa-Francorchamps e muito parecido com Jeddah e Baku, mas se há algo que se destaca é que está destinado aos mais poderosos bolsos.

A venda de ingressos está reservada para poucos que podem arcar com os números astronômicos, sem contar as refeições e um quarto para dormir, e será o terceiro GP dos Estados Unidos junto com Miami e Austin, um exemplo claro do crescimento da Fórmula 1 no país das estrelas e listras.

