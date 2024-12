George Russell "nunca esperou ter tanto em mãos e que isso fosse tão político" em sua função na Fórmula 1 como diretor da Associação de Pilotos (GPDA).

Desde o início da temporada de 2021, a terceira de Russell na F1, o piloto da Mercedes é diretor do órgão de pilotos, pois substituiu Romain Grosjean após a saída do francês da Haas e da categoria. Quando Sebastian Vettel se aposentou no final do ano seguinte, Russell passou a ser o único membro ativo da GPDA.

Ele trabalha ao lado do presidente e ex-piloto de F1, Alexander Wurz, além da colega diretora e representante legal Anastasia Fowle.

Em seu tempo representando a GPDA, o trabalho de Russell incluiu a quase greve dos pilotos após o ataque com mísseis no GP da Arábia Saudita de 2022 e a atual tensão entre os pilotos e o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Em novembro, a GPDA divulgou uma carta implorando à FIA que tratasse seus membros como "adultos", depois que Ben Sulayem provocou polêmica com sua posição de reprimir os palavrões dos pilotos.

Isso ocorre em meio a uma pressão mais ampla de dentro do órgão dirigente para impedir que os pilotos incitem acidentalmente o abuso dos oficiais, gerando comentários agressivos dos fãs.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, parabeniza George Russell, da equipe Mercedes-AMG F1, 3ª posição, no pódio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell disse que ficou chocado por não ter recebido nenhuma resposta à carta, e Ben Sulayem disse mais tarde aos pilotos, em outra entrevista à mídia, que "não era da conta deles" a forma como ele administra o automobilismo.

Russell foi convidado a dar suas últimas opiniões sobre o assunto em geral - incluindo o desenvolvimento de que a FIA planejava entregar questões de conformidade diretamente a Ben Sulayem e ao presidente de seu senado, que foi posteriormente votado na assembleia geral da FIA deste mês - durante o final da temporada de 2024 em Abu Dhabi.

"Quando assumi meu cargo [de diretor] da GPDA, nunca esperei ter tanto em mãos e que fosse tão político", disse Russell à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com.

"Eu realmente não entendo nada desse lado do esporte. E era mais do ponto de vista esportivo e de segurança que eu queria colocar a mão na massa".

"Agora, ao contrário, parece que tudo o que se fala é sobre a política do esporte".

"Não quero comentar muito sobre isso [as mudanças no sistema de compliance da FIA] porque não tenho conhecimento suficiente para fazer essas suposições".

"Mas acho que o que foi levantado [é que] todos os pilotos estão unidos, que apenas queremos o melhor para o esporte. Queremos transparência. E queremos ajudar a FIA, simples assim".

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!