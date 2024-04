F1: Verstappen responde sobre renovação de Alonso e próprio futuro

Atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, respondeu nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da China, sobre a renovação do colega espanhol Fernando Alonso com a Aston Martin.

Alonso era especulado para a vaga do próprio Verstappen caso Max saísse da equipe taurina em decorrência da crise interna do time anglo-austríaco no começo deste ano, quando o chefe da escuderia, Christian Horner, foi investigado por uma conduta indevida com uma funcionária.

De todo modo, a tese da saída de Verstappen da Red Bull Racing ganhou menos força nas últimas semanas, com as especulações de uma ida do holandês para a Mercedes ou até mesmo a própria Aston diminuindo, e agora veio a notícia de que Alonso renovou com o esquadrão de Silverstone até 2026.

Questionado sobre o 'fico' do bicampeão mundial, Verstappen respondeu citando a idade que Fernando terá em 2026: "É muito difícil comentar esse tipo de coisa. Acho que não estarei [na F1] até os 45 anos, mas nunca se sabe. Eles (Alonso e Aston), é claro, também têm um bom relacionamento entre si, são muito ambiciosos como equipe, querem vencer na F1 e ele acredita no projeto. Então, é claro, faz sentido renovar".

Na entrevista aos jornalistas em Xangai, Verstappen também recebeu uma pergunta sobre o próprio futuro, reagindo assim: "Após 2021 eu assinei um longo contrato com o time. A única coisa que sempre disse desde o início é, claro, que queremos um ambiente calmo e tranquilo. Acho que ultimamente temos falado do carro, então já estou muito feliz por estarmos falando de desempenho, é assim que deveria ser. É claro que, enquanto eu estiver feliz com a equipe, nunca haverá motivo para sair".

"Seguem falando M****", diz Hamilton! Sainz 'CUTUCA' RBR, Max e Pérez MANDAM RECADOS | A F1 na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #278 – Como mercado da F1 reagirá após renovação de Alonso?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.