F1: Com a Mercedes, Russell testa pneus de 18 polegadas de 2021

A Pirelli completou seus testes de pneus de 18 polegadas para 2021, com a Mercedes e George Russell concluindo as atividades em Abu Dhabi nesta segunda-feira.

Piloto da Williams e apadrinhado pela Mercedes na Fórmula 1, Russell retornou ao volante do W10 e completou mais de 200 voltas no domingo e segunda-feira no circuito de Yas Marina.

O tempo ensolarado permitiu que Russell completasse 100 e 118 voltas nos dois dias de atividades, quando os testes de desenvolvimento da Pirelli para 2021 encerraram o ano da F1.

GALERIA: Russell testa com a Williams W10

A Pirelli encarregou a Renault, a McLaren e a Mercedes de testar suas rodas de 18 polegadas, previstas para utilização na temporada de 2021.

Sergey Sirotkin, reserva da Renault, fez 213 voltas no local do GP da França, Paul Ricard, durante o primeiro teste de Pirelli em setembro.

Carlos Sainz e Lando Norris, da McLaren, testaram em Paul Ricard no mês passado, completando mais de 100 voltas entre eles.

O programa aumentará para 25 dias de testes em 2020 e incluirá todas as 10 equipes, antes que os pneus para 2021 sejam usados ​​em um teste de três dias após o GP de Abu Dhabi.