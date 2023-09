Nesta semana o Motorsport.com conversou com exclusividade com Bernardo Viana, advogado que lidera a operação brasileira do processo em que Felipe Massa tenta buscar o título da Fórmula 1 de 2008, após as novas evidências serem apresentadas, de que quem liderava o esporte naquela época, Bernie Ecclestone (F1) e Max Mosley (FIA) entre outros, sabiam do que havia acontecido no GP de Singapura daquele ano.

Massa reuniu diversos profissionais – cerca de 70 - que atuam em várias áreas do direito, se cercando de qualquer especialidade necessária em cada parte do processo. São escritórios dos mais renomados no Brasil, Estados Unidos, Suíça, França, País de Gales e Inglaterra. O mais 'famoso' entre eles é Nick de Marco, renomado especialista em direito esportivo, que aconselhou e atuou para vários órgãos esportivos internacionais importantes.

Atualmente, segundo o representante brasileiro, eles aguardam respostas da FIA e FOM quanto ao ocorrido em 2008 e 2009, para quem sabe, entrar com uma ação propriamente dita em busca da anulação daquela corrida e o consequente título de Massa.

Confira a ‘escalação’ dos principais representantes de cada país:

Brasil

Bernardo Viana

Assessora grupos de diversos setores em desafios de Compliance e representa empresas citadas nas investigações mais significativas do País e em negociações de acordos de leniência. Atua em investigações internas de todos os tipos, desde questões comportamentais até contestação de casos internacionais de fraude e corrupção.

Lucas Hermeto

Tem experiência na estruturação de negócios e na solução de conflitos de grande complexidade e riscos, com foco em assuntos societários e de fundos de investimento. Lucas representa importantes empresas financeiras, de energia, petróleo e gás natural, construção civil e tecnologia, em arbitragens nacionais e internacionais e em grandes processos judiciais.

Suíça

Michele Bernasconi

Presta consultoria em uma ampla gama de assuntos de esportes, mídia, energia, telecomunicações e TI, atuando para clientes nacionais e internacionais. Ele tem experiência específica em litígios e arbitragens internacionais, bem como em trabalhos comerciais e transacionais relacionados a esses setores. Leciona direito desportivo internacional na Universidade de Lucerna, regularmente fala e publica artigos sobre temas dentro de suas áreas de atuação. É co-diretor do Programa Jurídico do Futebol da UEFA.

Estados Unidos

Antonio J. Perez-Marques

Representa uma ampla gama de empresas e instituições financeiras dentro e fora dos EUA em seus litígios e investigações governamentais mais críticos, bem como em questões complexas envolvendo elementos civis e criminais ou regulatórios. Sua prática de contencioso civil centra-se em litígios de ações coletivas de valores mobiliários, disputas comerciais e questões transfronteiriças, tanto em processos judiciais como em arbitragens.

França

Olivier Loizon

Intervém em litígios perante os tribunais arbitrais no âmbito de operações de fusão/aquisição ou contratos comerciais estratégicos. Possui também reconhecida expertise em procedimentos, arbitragens e processos judiciais, envolvendo Estados estrangeiros e órgãos públicos.

Inglaterra e País de Gales

Richard Levett

Sua prática está centrada em litígios e arbitragens comerciais complexos e de alto valor, normalmente com um elemento internacional. Ele também é regularmente instruído a agir em questões que envolvam crimes financeiros.

Richard é regularmente instruído a apresentar e defender pedidos de liminares e outras formas de medidas provisórias.

A prática de Richard é internacional e ele trabalhou em questões em diversas jurisdições em todo o mundo, em particular nos EUA e em vários países do Oriente Médio e da América do Sul.

Daniel Levy

É advogado, árbitro e especialista em contencioso e arbitragem internacional com quase 20 anos de experiência representando clientes em disputas comerciais transfronteiriças complexas em vários setores, incluindo energia, infraestrutura, O&G, seguros, transporte marítimo, bancário, corporativo, fusões e aquisições, em ações individuais e coletivas em todo o mundo.

Kendrah Potts

Tem uma ampla prática que abrange litígios comerciais e arbitragem, fraude civil e direito desportivo. Ela é classificada como júnior líder nessas áreas. Kendrah foi nomeada no The Lawyer’s Hot 100 de 2021 e ganhou o prêmio Sport Junior of the Year no Legal 500 Bar Awards 2022.

