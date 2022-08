Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc negou que a confusão com os pneus da Ferrari na qualificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1 tenha sido "grande coisa". Durante sua volta de abertura no Q3 do treino classificatório deste sábado (27) em Spa, a Scuderia acidentalmente instalou um conjunto de compostos macios novos no carro do monegasco.

A intenção era mandá-lo à pista em macios usados ​​para a primeira passagem antes de dar-lhe um novo jogo de vermelhos para os momentos finais da disputa pela pole.

Leclerc perguntou sobre a chamada do pneu pelo rádio e foi informado pela equipe: "Desculpe-nos, foi um erro". Ele terminou a sessão em quarto no geral, a mais de oito décimos do melhor tempo de Max Verstappen após não fazer uma segunda volta rápida.

"Acho que houve uma falha de comunicação, mas não foi grande coisa", disse o piloto após a classificação. "Obviamente, eu mencionei porque fiquei um pouco surpreso, mas não muda nada do fim de semana de qualquer maneira." Questionado pelo Motorsport.com se havia alguma frustração com outro pequeno erro da Ferrari em 2022, Leclerc respondeu que não.

O monegasco começará a corrida do 16º lugar no grid por conta de uma penalidade recebida ao trocar componentes de sua unidade de potência, um lugar atrás de Verstappen, que também foi punido por motivos técnicos.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Max também não completou uma volta final no Q3, e mesmo assim, ficou mais de seis décimos de segundo à frente do pelotão, o que demonstrou sua vantagem em Spa.

Segundo Leclerc, a Red Bull está "extremamente forte" no fim de semana e seu ritmo aquém do esperado foi "uma surpresa", pois planejavam diminuir a diferença na classificação. "Eles encontraram algo neste GP que é impressionante", disse. "É uma grande lacuna, e espero que em Zandvoort isso mude, mas antes disso, temos a prova de amanhã e parece que estamos um pouco mais competitivos. Vamos ver como acontece."

Mesmo largando de 15º, Verstappen foi cotado como um dos favoritos à vitória por George Russell, da Mercedes. E o próprio holandês disse após o quali que ficaria desapontado se não conseguisse recuperar e terminar no pódio.

"Também ficarei desapontado se não for ao top 3", reiterou Leclerc. "No entanto, considerando que ele está próximo de mim, se ele tiver o ritmo de hoje, será muito difícil para mim voltar ao pódio, mas nunca se sabe. Um bom primeiro stint, uma corrida limpa e tenho certeza de que podemos chegar à frente."

O GP da Bélgica está marcado para o próximo domingo, a partir das 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta e o Motorsport.com trará toda a repercussão no portal, além de cobri-lo em tempo real e debatê-lo ao vivo no YouTube.

