F1: Schumi e Mazepin voltam a trocar farpas pós-GP da França; saiba

O clima entre o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin segue tenso na Fórmula 1. No GP da França, a dupla de pilotos da Haas voltou a 'bater roda' em disputa por posição no circuito de Paul Ricard e os ânimos se exaltaram novamente.

O destaque ficou por conta de uma disputa entre os companheiros no começo da corrida. Na quarta volta, o russo ultrapassou o alemão na curva 3, mas acabou forçando o companheiro a sair da pista. No fim, porém, Schumi prevaleceu e terminou à frente de Mazepin.

De todo modo, o filho de Michael Schumacher crê que o 'parceiro' não deveria ser tão agressivo com um companheiro de equipe. “Não precisava ser assim. Acho que teremos de falar novamente com o time sobre isso", afirmou o campeão de 2020 da Fórmula 2.

"No fim do dia, se é assim que tem que ser, assim será. Faremos o nosso trabalho. Acho que ele está fazendo o dele”, seguiu o piloto alemão em entrevista após a corrida deste domingo na França.

“Eu acho que a maioria das pessoas podem explicar isso a si mesmas, que talvez não precise ser assim. Acho que ele foi bastante aberto e falou sobre isso na imprensa", argumentou Schumacher.

"Provavelmente é o estilo dele. Talvez não nos entendamos muito bem nesse nível. Mas, no fim das contas, nós temos de parar com os enroscos”, completou Mick. O assunto também foi abordado por Mazepin.

“Acho muito normal. Por estar no fundo (do grid), as oportunidades não surgem com muita frequência. Surgiu uma, e fui feliz por estar alerta o suficiente e pronto para capitalizar. No final, não fui capaz de segurá-lo”, afirmou o russo.

