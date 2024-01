Daniel Ricciardo teve uma segunda chance na Fórmula 1 após seu divórcio com a McLaren graças a uma intervenção da Red Bull e da AlphaTauri, com a demissão de Nyck de Vries. Agora, o australiano enfrenta essa segunda aventura com o objetivo de retornar à equipe de Milton Keynes como piloto titular, já que tem certeza que ainda tem em si para voltar a vencer.

Após o rompimento do contrato com a McLaren, Ricciardo voltou à Red Bull como terceiro piloto. Mas as dificuldades enfrentadas por de Vries, combinada com um ótimo teste do australiano em Silverstone abriram o caminho para um surpreendente retorno em julho do ano passado.

No entanto, seu regresso ao Mundial foi repleto de altos e baixos. Após um retorno bom na Hungria, mesmo sem pontos, teve um fim de semana complicado na Bélgica e, na volta das férias de verão, sofreu um acidente que o deixou de fora de quatro etapas.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Retornando em Austin, não conseguiu resultados entusiasmantes, devido ao pouco tempo de pista disponível com a sprint e problemas no carro. Mas, com a renovação já garantida, Ricciardo tirou o máximo da atualização introduzida pela equipe na etapa anterior e entregou resultados impressionantes no México, com seus primeiros pontos no retorno à F1.

Esse fim de semana transmitiu muita confiança ao australiano, exatamente o que ele sentia que precisava: "Uma etapa como a do México era tudo que eu precisava para sentir novamente as coisas dando certo".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Colocar o carro em uma posição na qual as pessoas não esperam vê-lo é algo que te anima, e o quarto lugar [no México] foi um ponto alto, porque parecia que a AlphaTauri não tinha direito de estar ali, na segunda fila".

"Nunca me senti assim, então esse tipo de coisa me anima, me dá um frio na barriga. E, se isso acontecer, obviamente pode abrir as portas para que eu lute por vitórias novamente".

Vitórias, termo que, sem dúvidas não pode ser usado levianamente, visto o que tivemos nos últimos dois anos. Além disso, para ganhar um GP, salvo casos particulares, depende, antes de tudo, de convencer a Red Bull a colocá-lo novamente no carro, especialmente se Sergio Pérez continuar sofrendo.

Ricciardo acredita que ainda tem tudo para poder almejar a vaga na equipe de Milton Keynes, onde gostaria de encerrar a carreira.

"Se quero voltar a vencer é porque acredito que posso fazer isso. Mas não tenho a intenção de basear esse momento da minha carreira apenas nisso, de ditar minha felicidade. Vencer novamente seria um bônus, [mas] sinto que não estou carregando o peso do mundo nos ombros, e isso é bom".

Your browser does not support the audio element.

