A temporada de 2024 da Fórmula 1 foi agitada em diferentes aspectos. O que parecia ser mais um ano de dominância da Red Bull, acabou se tornando uma grande disputa entre os taurinos, a Ferrari e a McLaren pelo título de construtores.

O time de Woking conquistou seu primeiro o título desde 1998, mas enfrentou algumas polêmicas para isso. Uma delas, inclusive, surgiu durante o GP de São Paulo, quando a Red Bull os acusou de estar usando um 'truque' com água para resfriar os pneus.

De acordo com o chefe da equipe Andrea Stella, esse foi um fator com o qual a McLaren teve que se acostumar novamente depois de anos na parte inferior ou até mesmo no meio do pelotão.

"O que é difícil, mesmo que você tenha se acostumado a competir no topo, é lidar com todo o barulho e todas as distrações que existem tanto interna quanto externamente", revelou Stella durante uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"Você gostaria de manter o foco, mas para isso é preciso ter uma abordagem estruturada para gerenciar todo o barulho. Você tem que lidar com o fato de que agora você mesmo está em todas as manchetes", continuou o chefe da equipe.

McLaren fala de 'coisas que não fazem sentido'

Histórias sobre um suposto truque com água nos pneus é o que Stella considera ser o melhor exemplo disso. Isso aconteceu em um momento em que a batalha política entre a Red Bull e a McLaren estava chegando a um ponto de ebulição.

Por exemplo, a equipe sediada em Woking reclamou do 'babador' da Red Bull e a McLaren contra-atacou, apresentando um truque com uma pequena quantidade de água nos pneus à FIA. Isso ajudaria a manter os compostos em uma temperatura melhor, especialmente em corridas longas - e, portanto, durante as corridas - e, de acordo com Max Verstappen, explicaria a diferença às vezes grande entre a classificação e as corridas.

"Às vezes, vimos que, especialmente com essas histórias sobre água nos pneus, você tem que lidar com a desinformação", rebateu Stella.

"São coisas que você sabe que não fazem sentido. Mas, mesmo assim, elas se tornam notícias e você não pode mais ignorá-las. Então, você precisa lidar com isso de alguma forma".

"Essa foi uma nova dimensão para uma equipe que não competia por vitórias há muito tempo", Stella aponta para a McLaren.

"Isso acabou exigindo muita atenção e nunca foi suficiente. Seria fácil dizer 'agora basta, esta será uma vitória fácil', mas não é assim que funciona na F1. Você tem que continuar se reposicionando e, de certa forma, isso é difícil de aceitar".

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!