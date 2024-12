2024 foi uma temporada bastante complicada e, pela primeira vez desde 2021, Max Versttapen não tinha o carro dominante e, muito menos, conseguiu vencer mais da metade das corridas. No entanto, o holandês conquistou seu quarto título na Fórmula 1.

Logo após a pausa de agosto, Lando Norris se tornou o rival principal do piloto da Red Bull e Verstappen viu seu carro perdendo do ritmo rapidamente contra as McLarens e Ferraris.

A liderança que ele havia construído foi gradualmente corroída, mas no final foi suficiente para ele conquistar seu quarto título mundial, embora a Red Bull tenha visto o campeonato de construtores escapar de suas mãos. Ciente dos pontos fortes da concorrência, mas também das fraquezas de sua própria equipe, Verstappen adverte que é necessário reagir, sob o risco de não disputar o título de 2025.

"Se continuarmos assim, não serei campeão no próximo ano", disse o holandês ao De Telegraaf. "É tão simples quanto isso. Precisamos realmente progredir para ter um bom desempenho no próximo ano, todos nós sabemos disso".

"Confio que a equipe será capaz de resolver os problemas de equilíbrio da última temporada. Algumas das coisas que não pudemos ajustar na última temporada serão ajustadas na próxima".

"Sabemos que temos de nos sair melhor nos vibradores, nas lombadas e nas curvas lentas. Esses geralmente são nossos pontos fracos. Depois disso, se formos derrotados novamente, será na velocidade pura".

Monza foi um ponto de virada para Max Verstappen Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Red Bull parece ter perdido o rumo no desenvolvimento do RB20, que se tornou "quase impossível de dirigir" em um estágio da temporada, de acordo com Verstappen. Ele teve acesso a alguns dados pela primeira vez durante o fim de semana de Monza e foi estudando-os que a equipe entendeu claramente os problemas que haviam surgido com seu monoposto.

Os engenheiros então mudaram o curso e Verstappen conseguiu voltar à vitória duas vezes no final da temporada, primeiro na chuva em Interlagos e depois em uma pista seca em Losail:

"Todos os planos de coisas novas que deveriam acontecer depois [do GP da Itália] puderam ser colocados de lado. Na verdade, a equipe começou do zero depois disso. Até então, eles não conseguiam encontrar o problema exato".

"Eu vi alguns gráficos ao analisar os dados. Vi mudanças aerodinâmicas na entrada das curvas, nas curvas e também na altura do carro. Era diferente do carro do ano passado. Eu disse: 'Ei, esse é claramente o problema, não é?' Mais tarde, descobri que era. Eu nunca tinha visto esses dados e esses gráficos antes".

"Eu disse que as coisas que precisávamos trabalhar estavam bem claras, porque os engenheiros sabiam exatamente o que havia mudado em relação ao carro do ano passado".

"No início da temporada, ainda estávamos ganhando claramente, mas eu já sentia que o carro não estava se comportando da maneira que eu queria. Mas, naquela época, ainda tínhamos uma grande vantagem sobre as outras equipes, que não tinham tido um inverno muito bom".

Com Ronald Vording

