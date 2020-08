A Ferrari retornou à pista três dias após o terceiro lugar de Charles Leclerc no GP da Grã-Bretanha e convocou seus pilotos oficiais para um dia de filmagens em Silverstone, onde SF1000 da escuderia percorreu 100 quilômetros com pneus especiais de exibição.

A escuderia reservou a pista britânica, onde todas as equipes permanecem para o GP deste final de semana, para realizar o segundo dia de filmagens que a FIA permite. O primeiro foi completado durante os testes de inverno em Barcelona.

Chefe da Ferrari, Mattia Binotto indicou que usará a mesma configuração com a qual correram no final de semana passado e não haverá novidades.

No entanto, é esperado o lançamento de uma nova caixa de câmbio reforçada para evitar problemas de configuração, tornando o carro mais difícil de pilotar e tendendo a derrapar quando submetido a grandes forças laterais.

O dia em Silverstone amanheceu nublado e a temperatura esteve perto dos 20 graus, mas sem chuva.

