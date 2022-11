F1: Soberba? Ferrari diz não temer Mercedes em 2023; saiba mais

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari insiste que não está 'alarmada' com a recente evolução da Mercedes na Fórmula 1, mesmo tendo ficado atrás da rival em várias das últimas corridas no campeonato de 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Apesar de ter começado o ano como o time a ser batido, a escuderia acabou perdendo facilmente para a Red Bull, vencedora dos dois títulos da temporada. Além disso, mais recentemente, a Ferrari viu a Mercedes emergir como a principal ameaça à Red Bull em algumas corridas.

Isso tudo após a Mercedes atenuar os problemas de porpoising e bouncing do carro, sendo capaz de finalmente desbloquear seu potencial. Tal progresso aponta para um retorno da equipe à disputa por vitórias em 2023. E as Flechas de Prata não mais hesitam em mudar alguns conceitos do carro.

Com isso, a Ferrari pode ter outra temporada de decepção sem poder lutar por títulos, justamente no campeonato seguinte àquele no qual não conseguiu capitalizar o melhor pacote que tinha no início de 2022.

Mas o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, acha que o atual quadro competitivo entre sua equipe e a Mercedes não reflete a verdadeira situação para o próximo ano – porque ele diz que a escuderia parou o desenvolvimento de seu carro de 2022 mais cedo, mudando o foco para o próximo ano.

“A Mercedes está voltando pois eles desenvolveram o carro de 2022 mais do que nós. Sabemos também que paramos muito cedo o desenvolvimento desse carro para focar em 2023. Portanto, não estou muito preocupado", afirmou o dirigente italiano.

A Ferrari não vence uma corrida desde o GP da Áustria, em julho, quando o monegasco Charles Leclerc bateu o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Desde então, o time da marca de energéticos ganhou todas as corridas.

Embora a Ferrari esteja claramente buscando melhores resultados, Binotto não vê necessidade de preocupação. “Certamente, se eu olhar para as últimas corridas, nem sempre tudo foi ótimo, mas, em Singapura, acho que fomos muito competitivos”, ponderou.

“No Japão, estava molhado e não fomos tão rápidos, mas não foi um drama e certamente não fomos mal na qualificação. Nos Estados Unidos, em Austin, acho que, na qualificação, fomos competitivos, mas não tanto quanto esperávamos na corrida."

“[No México] foi muito pior, mas não acho que seja a tendência, pois Singapura nos teve competitivos, o Japão não foi tão ruim e, nos Estados Unidos, tivemos boa qualificação", seguiu o comandante da Ferrari desde o começo da temporada 2019.

“Mas nosso dever é primeiro tentar analisar o que está acontecendo e quais foram os principais problemas no México, tentando voltar para o que é nosso nível de competitividade pelo menos nas duas últimas corridas, incluindo São Paulo. Portanto, esperamos certamente um resultado melhor.”

