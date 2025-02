F1: Steiner desiste de processo contra a Haas após mediação

Guenther Steiner desistiu de seu processo contra a Haas depois que o ex-chefe da equipe de Fórmula 1 chegou a um acordo durante os procedimentos de mediação.

Steiner, inicialmente, processou a Haas em abril do ano passado pelo que ele alegava ser o dinheiro que lhe era devido depois que seu contrato com a equipe não foi renovado.

O processo alegava que a Haas havia construído seu sucesso e sua base de fãs em grande parte graças a Steiner, afirmando que "a popularidade da F1 nos Estados Unidos está crescendo rapidamente, e a Haas cresceu com ela. Mas nem a Haas, nem a F1 existiriam nos Estados Unidos modernos se não fosse por Guenther Steiner".

Também foi alegado que a Haas continuou a usar o nome e a imagem de Steiner depois que ele foi informado de que seu contrato não seria renovado.

No entanto, a documentação do Tribunal Superior do Condado de Mecklenburg mostra que foi realizada uma mediação voluntária e, após 28 horas e 36 minutos, as partes chegaram a um acordo sobre todas as questões.

A documentação também mostra que Steiner encerrou o caso com prejuízo, o que significa que ele não poderá ser apresentado novamente no futuro.

Mecânicos trabalham no carro de Ryo Hirakawa, Haas VF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Uma declaração da Haas divulgada para o Motorsport.com afirmou: "A Haas tem o prazer de anunciar que Guenther Steiner e a Haas resolveram sua disputa, que Guenther Steiner retirou todas as alegações feitas anteriormente em sua ação judicial e que todas as reivindicações feitas contra a Haas foram descartadas com prejuízo".

"Tanto o Sr. Steiner quanto a Haas desejam sucesso mútuo em seus empreendimentos futuros e não farão mais comentários sobre esse assunto".

Steiner tornou-se o chefe da equipe Haas em 2014, dois anos antes da estreia da equipe na F1, e permaneceu no cargo até que o proprietário Gene Haas o substituiu por Ayao Komatsu para 2024.

Durante seu mandato, a Haas teve seu melhor resultado de todos os tempos, o quinto lugar na classificação dos construtores em 2018, antes de Steiner se tornar um dos favoritos do público do Drive to Survive por suas opiniões diretas.

Mas 2018 provou ser uma anomalia, já que a Haas terminou em último lugar no campeonato em duas das três últimas temporadas de Steiner antes de ficar em sétimo no primeiro ano de Komatsu como chefe.

A equipe americana chega a 2025 com uma formação de pilotos totalmente nova, composta por Esteban Ocon e Oliver Bearman, que estavam presentes com Komatsu no evento F175 de terça-feira, em Londres, para lançar sua nova pintura.

