Charles Leclerc começou a temporada 2024 da Fórmula 1 atrás de Carlos Sainz, com o espanhol já somando uma vitória e dois pódios mesmo tendo perdido o GP da Arábia Saudita. Para o monegasco, isso se resume ao fato de que "simplesmente", o companheiro de equipe está realiazando um trabalho melhor.

Desde que voltou da cirurgia de apêndice que o tirou do GP da Arábia Saudita, Sainz vem superando Leclerc com melhores resultados na Austrália e no Japão. Questionado se o espanhol vem se adaptando melhor e mais rapidamente ao carro de 2024 da Ferrari nas primeiras corridas, o monegasco afirmou que o companheiro de equipe só está entregando um nível melhor de pilotagem neste começo.

"Acho que ele simplesmente está fazendo um trabalho melhor. Acho que no Bahrein é difícil de comparar porque eu estava sofrendo problemas e, tirando isso, foi um fim de semana muito forte", disse. "Porém, nas duas últimas corridas, ele tem sido mais forte. Agora depende de mim trabalhar, especialmente no ritmo de classificação, que é normalmente uma força minha".

"Estou sofrendo para acertar a volta: é uma linha muito tênue entre acertar ou errar completamente na volta de aquecimento e não colocar os pneus na janela correta. Por agora, estou sofrendo mais do que Carlos, e ele está guiando em alto nível. Estou trabalhando duro nisso. E, normalmente, quando trabalho em pontos específicos, eu fico confiante em melhorar rapidamente".

"Não estou preocupado, mas obviamente agora eu preciso mostrar isso na pista - começando amanhã com a classificação".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Olhando para o fim de semana e as demandas do circuito de Xangai, Leclerc espera que a Ferrari fique mais próxima da Red Bull do que em Suzuka, com o traçado rápido e técnico japonês favorecendo o RB20.

O potencial de degradação do pneu dianteiro e a prevalência de curvas de baixa velocidade parecem casar melhor com o SF-24, e Leclerc disse que o foco está em extrair isso imediatamente no contexto de um final de semana sprint.

"No papel, acho que é uma pista na qual podemos ser mais fortes em comparação com Suzuka, mas vamos abordar da mesma forma: ainda acho que a Red Bull estará à frente. Temos que focar em nós, porque é muito fácil [errar] como vimos na classificação em Suzuka. Eu não fiz um bom trabalho sábado, e assim você acaba indo de quarto para oitavo".

"Na corrida acho que estaremos mais próximos. Mas veremos. Faz anos que não corremos aqui. Vi que a pista foi pintada, ou há algo estranho, então temos que ver como que o carro se comporta, e quais serão nossas limitações na corrida. Mas, no papel, estaremos mais próximos deles".

