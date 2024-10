Chefe da Williams, James Vowles disse ao Motorsport.com que, para as corridas do México e do Brasil, a equipe pretende incluir em seus carros as empresas argentinas parceiras de Franco Colapinto na Fórmula 1.

A chegada de Colapinto como piloto da Williams para as nove últimas etapas de 2024 foi acompanhada pela parceria da equipe de Grove com duas grandes empresas argentinas. Só dois dias após anunciar Franco como substituto de Logan Sargeant, o time oficializou a chegada da empresa de engenharia de software e tecnologia da informação Globant como patrocinadora, e no dia seguinte - na sexta-feira do GP da Itália - o gigante do comércio eletrônico e pagamentos digitais Mercado Livre se juntou à equipe.

Desde a etapa seguinte a Monza, o GP do Azerbaijão, os logotipos da Globant (que tem capital argentino) e Mercado Livre já foram exibidos nos monopostos, nos macacões dos pilotos e nas roupas oficiais do time.

No entanto, para as duas corridas de F1 em solo latino-americano, no México e no Brasil, no final de outubro e início de novembro, a parceria irá mais longe, já que a Williams está avançando com um plano para destacar os patrocinadores argentinos que chegaram após a promoção de Colapinto.

Questionado pelo Motorsport.com sobre se a escuderia tinha algo planejado para as datas no Autódromo Hermanos Rodríguez e em Interlagos, Vowles confirmou que o trabalho está sendo feito nesse sentido.

"Será mais para destacar nosso orgulho pelo fato de termos Franco no carro, mas estamos tentando determinar como isso será. Quando digo planejado, quero dizer que estou vagamente esboçando algo no papel, nada formalmente planejado", acrescentou o chefe britânico do esquadrão inglês.

O México e o Brasil são dois lugares particularmente importantes para o Mercado Livre, portanto, faz todo o sentido que ele tente destacar sua presença no carro da Williams lá. A Globant, que chegou à F1 em maio passado como parceira da categoria antes de se juntar à Williams, também tem esses dois países como pilares de sua expansão na América Latina. Colapinto, por sua vez, expressou em um bate-papo com o Motorsport.com a alegria e o orgulho que sente por ter o apoio das duas grandes empresas.

"Estou muito orgulhoso. Para ser sincero, desde que a Williams anunciou que eu iria correr com eles na F1, muitas empresas entraram e outras estão entrando, espero que em breve, o que é ótimo. E todo o apoio que estou recebendo do meu país é algo muito especial. Trabalhar agora com o Mercado Livre e a Globant, e que eles estejam me apoiando na equipe e no meu caminho para a F1, é algo muito bom", disse ele.

"Tive muito apoio na Fórmula 2, quando meu carro parecia estar quase cheio. Aqui, claro, não é possível ter isso, mas sou muito grato. A Globant foi uma das primeiras a me ajudar a entrar na F2 e tê-los agora na F1 é muito bom. E o Mercado Livre é uma das maiores empresas da América do Sul", afirmou.

