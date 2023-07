Neste fim de semana de GP da Hungria, a Fórmula 1 testa um novo formato de classificação, com os pilotos obrigados a usar determinados tipos de pneus nas diferentes sessões do treino qualificatório do Hungaroring: no Q1, compostos duros; no Q2, médios; e no Q3, macios.

Com isso, a alocação de gomas das equipes nos treinos livres desta sexta-feira nas cercanias de Budapeste foi impactada: até por isso, os pilotos da Mercedes, por exemplo, economizaram alguns jogos de pneus, o que também explica o resultado ruim de Lewis Hamilton e George Russell no TL2.

Os britânicos, aliás, reclamaram do novo formato testado pela categoria neste fim de semana -- além da etapa húngara, sabe-se que a rodada italiana de Monza também seguirá tal modelo. O que está por trás é a sustentabilidade, mas Max Verstappen, da Red Bull, também não gostou.

Com a queda de 13 para 11 conjuntos de compostos disponíveis no fim de semana, além da obrigatoriedade de gomas supracitada no quali, o holandês da Red Bull, que foi 11º na segunda sessão prática na Hungria, sente que o espetáculo fica prejudicado.

De todo modo, caso a F1 entenda o experimento como bem-sucedido, ele provavelmente será implantado de forma mais abrangente em 2024. O atual bicampeão mundial não parece feliz com a ideia.

"Com esse novo formato, você está super limitado com os jogos de pneus que pode usar, e eu não queria usá-los hoje para, pelo menos, ter uma preparação um pouco melhor para amanhã. Mas é uma pena --há tantas pessoas ao redor e você basicamente não corre muito. Temos que ver o que podemos fazer para melhorar isso, porque estamos literalmente economizando pneus, o que eu acho que não é a coisa certa."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, 16º no TL2, afirmou: "Significa que teremos menos tempo de pista, o que não é o ideal. Há muitos pneus para pista molhada que acho que eles jogam fora depois do fim de semana, muitos mesmo... Talvez eles devessem pensar em algo assim, em vez de tirar o tempo dos fãs na pista."

O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, também ofereceu uma solução alternativa, propondo que, se a F1 quiser reduzir o uso de pneus para economizar na 'pegada de carbono' relativa ao transporte, todo o calendário deve ser revisto.

"Foi uma sexta-feira um pouco restrita, de certa forma, com a situação dos pneus. Mas o mesmo vale para todos... Se for esse o caso [de a F1 passar a usar 11 jogos de pneus], é melhor reduzir as sessões. Talvez apenas um ou dois treinos."

Confira a programação do GP da Hungria, 11ª rodada da temporada 2023 e que contará com etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h25 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

