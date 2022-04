Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull e a Ferrari mostram estar igualadas neste começo de temporada 2022 da Fórmula 1, e para o diretor técnico da equipe austríaca, Adrian Newey, a guerra de desenvolvimento dos carros ao longo do ano deve fazer a diferença, mas alertou para as limitações imposta pelo teto de gastos.

As duas equipes parecem ter acertado mais que seus rivais na compreensão dos conceitos dos novos carros neste início de era. Tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita ambas estiveram nas primeiras posições na maior parte das provas, muito à frente das demais.

Max Verstappen e Charles Leclerc protagonizaram grandes batalhas pelas vitórias em ambas as corridas, com a Ferrari levando a melhor no Bahrein e a Red Bull triunfando em Jeddah.

"Foi emocionante, não?", disse Newey após o GP da Arábia Saudita. "O rendimento do nosso carro e da Ferrari pareciam ser idênticos".

Verstappen disse que sua temporada começou apenas depois da vitória em Jeddah, já que tanto ele quanto Sergio Pérez abandonaram nas voltas finais do Bahrein por problemas técnicos com o carro. Mesmo com esses resultados, a Red Bull se encontra bem atrás da Ferrari no Mundial de Construtores mas, com 21 corridas ainda pela frente, a disputa segue aberta.

"Nossa temporada finalmente começou depois da decepção no Bahrein, foi bom poder devolver o golpe", disse Newey".

Devido à natureza do novo regulamento técnico, o desenvolvimento dos carros de F1 será chave em 2022 e Newey reconhece que isso será um dos fatores fundamentais na batalha pelas vitórias e títulos.

"Parece haver tão pouca diferença entre nós que acredito que será uma guerra incrível de desenvolvimento. Mas é também uma guerra que atacaremos de mãos atadas devido ao teto orçamentário".

"Ao mesmo tempo, esse limite de gastos também mudará a forma que trabalhamos para desenvolver e introduzir atualizações ao carro, diferente de como fazíamos anteriormente. Com o teto, temos que ser mais centrados com o que levaremos à pista, não podemos falhar. O que cria um desafio diferente, mas igualmente interessante".

