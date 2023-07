Heptacampeão mundial, o britânico da Mercedes Lewis Hamilton é o único piloto negro da Fórmula 1 nos últimos tempos, sendo uma voz ativa na conscientização contra o racismo em todo o mundo. E a luta antirracista do veterano transcendeu as rivalidades do competidor nas pistas da categoria, com o inglês recebendo grande apoio de um de seus rivais: Sebastian Vettel, alemão que se aposentou da elite global do esporte a motor no fim do ano passado, deixando a Aston Martin.

O suporte do germânico tetracampeão mundial às pautas de Hamilton contra o racismo sempre foi conhecido, mas agora Lewis revelou que Sebastian chegou a revelar para o adversário as coisas racistas que ouviu sobre o britânico na F1.

"Seb falou sobre o que ouviu de outras equipes -- as coisas racistas que disseram sobre mim. Mas ele se ajoelhou [contra o racismo] comigo em 2020, nunca vi um piloto tão corajoso quanto ele", afirmou o piloto da Mercedes.

"Precisamos mudar leis para que as pessoas possam viver melhor. Arriscamos nossas vidas para tentar educar os outros. E precisamos que tenham empatia. Às vezes eu me pergunto: será que ninguém mais se importa com tais coisas? Seb sempre foi um dos que me apoiam", disse à DAZN.

"Não sei qual será meu próximo projeto, mas as leis sobre bem-estar animal precisam ser revisadas, assim como as leis sobre meio ambiente. É difícil para as pessoas verem os desastres que estão acontecendo."

"Comecei o projeto 'Mission 44' em Londres, mas quero expandi-lo para a África e os Estados Unidos, onde queremos dar às crianças a chance de ter um bom futuro e se tornarem engenheiros ou o que quiserem ser", completou o competidor de 38 anos.

