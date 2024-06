O piloto de Fórmula 1 da RB, Yuki Tsunoda, recebeu uma multa de 40 mil euros por fazer comentários ofensivos durante a classificação para o Grande Prêmio da Áustria.

Perto do final do Q1 no Red Bull Ring, Tsunoda foi ultrapassado no pitlane por Zhou Guanyu, da Sauber, e respondeu dizendo “esses caras são retardados” no rádio da equipe.

As observações foram levadas ao conhecimento dos comissários de corrida da FIA, que aplicaram a Tsunoda uma multa de 40 mil euros por violar o Código Desportivo Internacional do órgão regulador.

Metade da multa fica suspensa até o final de 2024, desde que não ocorram mais infrações semelhantes.

No veredicto, os administradores disseram que Tsunoda se desculpou durante a audiência e disse que não percebeu totalmente que sua linguagem era inadequada, mas os administradores ainda o consideraram culpado.

Em seu veredicto, os comissários escreveram: “Durante o Q1, quando o carro 22 estava na fila da via rápida e outro carro se misturava à via rápida à sua frente, o piloto foi ouvido fazendo uma declaração pelo rádio da equipe usando linguagem ofensiva.

“Durante a audiência, o piloto pediu muitas desculpas e explicou que, como o inglês não é sua primeira língua, ele não sabia, até depois da sessão, qual era o significado das palavras usadas na língua inglesa.

“Ele disse que ficou horrorizado quando soube disso. Ele argumentou que a sua compreensão das palavras era diferente, mas reconheceu que isso não deveria ser considerado uma desculpa para o que ele fez.

“Os comissários apreciam a honestidade do piloto, mas reforçam o fato de que as palavras utilizadas são ofensivas e totalmente inadequadas.

“Ter usado tais palavras numa plataforma que está disponível ao público constituiu uma má conduta, conforme definido no Artigo 20 do Código Desportivo Internacional.”

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Como Tsunoda foi sincero e se desculpou, além de pedir desculpas em público, os comissários decidiram converter metade da multa em pena suspensa.

“Tendo em conta as circunstâncias, os comissários determinam que é necessária uma multa severa, mas também têm em conta o genuíno remorso do condutor e a sua oferta de apresentar um pedido público de desculpas e por estes motivos decidem suspender parte da multa aplicada”, escreveram.

O Artigo 20 define má conduta verbal como “o uso geral de linguagem... que seja ofensiva, insultuosa, grosseira, rude ou abusiva e que possa razoavelmente ser esperada ou percebida como grosseira ou rude ou que cause ofensa, humilhação ou ser inadequado”.

