F1: McLaren contesta, mas FIA permanece com penalização a Piastri na Áustria

A FIA mantém a penalização de Oscar Piastri por violação dos limites de pista no treino classificatório deste sábado (29/6). A McLaren protestou contra o resultado do quali para o Grande Prêmio da Áustria, de Fórmula 1, depois de sentir que a penalidade imposta a Oscar Piastri sobre os limites de pista não poderia ser provada.

Piastri perdeu seu terceiro lugar no grid para a corrida de domingo depois que a FIA considerou que ele havia violado os limites da pista na Curva 6 no final do Q3.

Mas depois que o australiano questionou se ele havia ultrapassado muito ou não, a McLaren abriu um diálogo com a FIA para entender melhor a decisão – e, em particular, pediu para ver evidências claras de que a McLaren estava fora da linha branca que define a borda da pista.

No entanto, após o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, dizer que a FIA não foi capaz de fornecer imagens nítidas que mostrassem que Piastri estava totalmente fora dos limites, a equipe decidiu apresentar um protesto oficial, que foi negado.

