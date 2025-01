Flavio Briatore, polêmico ex-chefe de equipe e hoje consultor da Renault/Alpine, afirmou que a equipe francesa tem como objetivo conquistar um título da Fórmula 1 já em 2027.

O italiano, em entrevista ao jornal francês Le Parisien, fez uma retrospectiva dos primeiros meses desde seu retorno para Enstone, justificando a decisão de encerrar o programa de motores da Renault e argumentando que as decisões tomadas até agora já começaram a dar frutos.

A Alpine, além das dificuldades esportivas e internas e do confronto acirrado entre seus pilotos, está passando por reformulações com o retorno de Briatore, 15 anos depois do caso Crashgate, e também com o fim do programa de motores da Renault em 2026.

No entanto, Briatore tem a ambição de transformar a equipe francesa em campeã novamente, pensando em ciclos de três anos: "Hoje, nossos objetivos são claros: fazer sempre melhor".

"Em 2024, terminamos em sexto lugar. Essa é uma excelente notícia, pois nos rende muito mais dinheiro do que o nono lugar. Na próxima temporada, precisamos terminar em quinto lugar na classificação dos fabricantes, à frente da Aston Martin. Em 2026, devemos almejar pódios e vitórias. E em 2027, o título.

Alcançar o título em 2027 parece ser uma meta ambiciosa, para dizer o mínimo. "No momento, estamos no caminho certo", diz Briatore. "Não apenas corrigimos os erros de 2024, mas também já desenvolvemos o monoposto para 2025. Melhoramos o carro em quase meio segundo por volta".

"Para o futuro, temos um grupo de trabalho totalmente dedicado ao monoposto de 2026 com as futuras mudanças nos regulamentos. A equipe está finalmente começando a acreditar em nosso projeto: disputar o campeonato mundial daqui a três anos".

"Não tenho dúvidas de que obteremos resultados. Nenhuma dúvida. Temos tudo o que precisamos para ter sucesso. O apoio do grupo Renault, o motor, os funcionários motivados... Eu sei o suficiente sobre a F1 para reconhecer uma equipe que vai funcionar".

Quanto ao motivo de seu retorno, o italiano declara: "E por que não? Eu já estava no paddock como embaixador da F1 e queria me envolver mais. Eu tinha energia e tempo, já que meu filho foi para a faculdade. No início da temporada, a Alpine não estava à altura".

"Liguei para Luca de Meo e disse a ele: 'É doloroso ver minha equipe favorita nesse estado'. Começamos a conversar para ver o que poderíamos fazer. A Fórmula 1 me deu muito".

"Eu queria oferecer meus serviços para restaurar a imagem da equipe e colocá-la de volta ao seu lugar. Quero que a Alpine volte a ser uma verdadeira protagonista na F1".

Flavio Briatore em discussão com Oliver Oakes e um funcionário da Alpine. Foto de: Erik Junius

A questão da imagem é controversa, já que uma das coisas que causaram a saída da equipe da Renault no final dos anos 2000 foi o caso Crashgate, quando Briatore ordenou uma batida intencional para dar a vitória para Fernando Alonso no GP de Singapura de 2008. No entanto, o italiano minimiza a questão:

"O que sempre conta na F1 são os resultados. Quero ser julgado por meus resultados. Voltei para a Fórmula 1 para vencer. Não vim para cá para ser um turista. Já dei a volta ao mundo 20 vezes. Não é isso que me diverte. O que me empolga é ver minha equipe vencer o campeonato ou lutar por ele".

Para restaurar a postura vencedora em Enstone, Briatore aposta no 'método Benetton', escuderia a qual foi chefe de equipe na década de 1990, ganhando títulos com Michael Schumacher. "Cheguei em junho. Tínhamos dois pontos no campeonato. Comecei a implementar a mesma coisa que fiz na Benetton há trinta anos, só isso".

"A F1 melhorou nesse meio tempo, vamos a diferentes países, o mercado cresceu. Mas a competição entre as equipes continua a mesma. Nada mudou. Nós nos concentramos novamente no espírito de equipe".

"Mudamos nossa equipe principal com Oliver Oakes [novo chefe de equipe da Alpine]. Também assinamos um contrato com a Mercedes para que possamos usar o motor deles. É isso que vai nos permitir voltar ao mais alto nível".

Embora ele ressalte que o 'casamento' com a fábrica de motores em Viry-Châtillon durará até o fim de 2025, ele acha que chegou a hora de seguir em frente: "Tivemos um ótimo relacionamento com eles. Temos muito respeito pelo trabalho que eles fazem".

"Ganhei vários títulos na Viry, incluindo seis campeonatos mundiais com eles. Nunca vou me esquecer disso. Naquela época, eu ia à Viry dia sim, dia não. A história da Viry é uma história de sucesso e de campeonatos conquistados. Mas tivemos que mudar!"

A mudança também é evidente na Enstone, onde muitos funcionários tiveram que deixar a equipe. Também nesse caso, foi uma escolha consciente:

"Na F1, não acho que quantidade seja sinônimo de qualidade. Tentei mudar isso e não gosto de reduzir a força de trabalho com um estalar de dedos. Viry não é a única fábrica afetada. Também reduzimos a força de trabalho em Enstone, no Reino Unido".

"Em troca, contratamos pessoas com muita experiência em F1. Outras pessoas chegarão em breve. Minha missão é formar uma equipe competitiva. Estou no processo de fazer isso".

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!