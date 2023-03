Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, ligou o alerta na equipe e disse que eles não devem "se enganar" sobre a situação atual da escuderia italiana na Fórmula 1, após um decepcionante GP da Arábia Saudita.

A Ferrari esperava que o layout e as diferentes demandas do circuito Jeddah lhe permitissem representar uma ameaça maior para a Red Bull do que foi capaz na abertura da temporada no Bahrein. No entanto, apesar de Charles Leclerc ter conseguido cumprir um tempo de classificação suficientemente bom para a primeira fila, faltava o ritmo de corrida da Scuderia.

Tendo iniciado bem a corrida, com os pneus 'frescos', tanto Carlos Sainz quanto Leclerc perderam rendimento quando trocaram para os compostos duros, fechando a prova em sexto e sétimo lugar - atrás até mesmo das Mercedes. Vasseur disse que agora era vital para a Ferrari entender porque as coisas não tinham funcionado com seu carro até então - e não fingir que as coisas estavam melhores do que realmente estão.

Perguntado qual seria o primeiro tópico que ele perguntaria aos engenheiros, o chefe disse: "Para não nos enganarmos. O mais importante neste tipo de situação é saber onde estamos indo bem e o que estamos fazendo de errado. Mas não podemos enganar a nós mesmos."

"Temos que mudar. Temos que entender onde estamos errados. Não é [suficientemente bom] falar, não vamos ser mais rápidos assim. Para mim, a imagem é bem clara. O potencial do carro é bom, mas não é suficiente em comparação com a Red Bull, porque não somos capazes de extrair o máximo todas as vezes".

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur acredita que a área crítica onde a Ferrari tropeçou na Arábia Saudita foi na gestão dos diferentes compostos de pneus - especialmente a falta de ritmo com os duros: "A primeira etapa correu muito bem e Charles teve uma boa recuperação, mas ele estava com o pneu macio e ninguém sabe sobre o composto diferente", disse ele.

"Carlos estava em um ritmo decente no primeiro stint com o médio, comparado aos outros, mas perdemos completamente o terreno com o [pneu] duro, então é aí onde está a questão principal. Se temos algumas melhorias a fazer, é claramente sobre a gestão dos diferentes compostos".

Desempenho

Vasseur continua convencido de que o SF-23 tem o necessário para a Ferrari brigar no pelotão da frente neste ano, mas ele sente que a equipe não tem capacidade para rodar no auge durante todo um fim de semana de GP.

Ele sugere que seu ritmo de classificação, que provou ser próximo ao da Red Bull, oferece um vislumbre do potencial que existe no carro. No entanto, ele diz que a crítica para a Ferrari nesta temporada é ser capaz de liberar esse tipo de potencial durante todos os três dias.

“Não quero insistir no lado positivo, porque o resultado do fim de semana não é bom e temos de nos concentrar no que está dando errado, não nos aspetos positivos”, explicou. “Mas, para fazer uma análise adequada, tenho que ter em mente o que está indo bem e acho que a classificação correu muito bem."

“Com certeza sempre queremos fazer um trabalho melhor e foi difícil saber exatamente qual era o potencial da Red Bull porque Max [Verstappen] não fez o Q3. Mas pelo menos tive a sensação de que, em comparação com a Mercedes e a Aston Martin, demos um passo à frente."

“Estávamos um décimo atrás, [na classificação] eles estavam três e quatro [décimos] e acho que estamos no caminho certo em termos de desenvolvimento. Do lado do potencial, demos um passo decente. A questão é que temos que ficar nesse potencial máximo durante todo o fim de semana e não é o que estamos fazendo no domingo."

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: