Max Verstappen é um talento excepcional na Fórmula 1 e vem dando à Red Bull sua era de dominância depois de anos sendo superados pela Mercedes. Mas quando as coisas não saem como o planejado para ele, alguns comportamentos chamam a atenção.

Na Arábia Saudita, o holandês teve problemas técnicos durante a classificação de sábado e, por conta disso, só pôde largar no domingo a partir do 15º lugar. Na corrida, o bicampeão mundial conseguiu fazer uma prova de recuperação e finalizou em segundo lugar.

Por desconfiança em relação à confiabilidade do carro, Verstappen não pôde forçar muito para tentar superar Sergio Pérez e vencer em Jeddah. Ao fim, foi possível ver a linguagem corporal de Jos Verstappen - pai de Max - tentando ignorar a celebração do mexicano com um rosto inexpressivo, e totalmente perceptível, ao ser mostrado na transmissão.

Na visão do ex-campeão mundial da Mercedes, Nico Rosberg, Max Verstappen poderia ter um comportamento um pouco melhor, dado ao incrível trabalho que sua equipe vem fazendo semana após semana.

“Não é bom ver isso”, Rosberg. “Fomos informados de que ele faltou à reunião da equipe [no sábado]. Não acho que seja uma boa atitude ou mentalidade nesta fase inicial da temporada, quando a equipe fez um trabalho tão brilhante e trabalhou tão duro. Acho que poderia ser mais grato."

