F1: Venda de ações da Audi para Catar será maior que o esperado?

Apesar de todas as negações, a montadora alemã Audi poderia agora vender seu programa de fábrica de Fórmula 1, que foi colocado em andamento para 2026. Ou pelo menos parte dele. Os relatórios correspondentes da mídia foram agora confirmados pela pesquisa do Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com.

O comprador poderia ser o Emirado Árabe do Catar, como foi reportado por Joe Saward em 30 de outubro. À época, ele relatou:

"Espero algum tipo de aquisição da Sauber por uma empresa do Catar, e acho que o melhor momento para anunciar isso seria daqui a algumas semanas em Doha".

Ou seja, o veterano na F1 acredita que o anúncio deve acontecer na semana do GP do Catar, que será no dia 1° de dezembro.

Inicialmente, o anúncio de Saward não recebeu muita cobertura da mídia internacional, mas tem sido divulgado por várias outras plataformas há alguns dias com a seguinte manchete: A Audi poderia vender ações minoritárias a fim de gerar capital novo para construir a equipe.

De acordo com informações do Motorsport-Total.com, o negócio poderia acontecer ainda mais rápido e ser finalizado já na próxima semana. E um investimento muito maior do que o descrito por vários relatos da mídia também é considerado pelo menos uma possibilidade.

A história do acordo

A Audi só anunciou em março de 2024 que compraria não apenas 75, mas 100% da equipe de corrida baseada em Hinwil do proprietário da Sauber, o sueco Finn Rausing. Por um preço estimado em cerca de 650 milhões de euros, quase R$4 bilhões. Em tempos em que muitos investidores querem se envolver na F1, esse é um preço de entrada relativamente favorável.

No entanto, a Volkswagen AG, que também é proprietária da marca Audi, vem sendo atingida por uma crise econômica há algumas semanas. Na Alemanha, fala-se em fechamento de fábricas e na perda de até 30 mil empregos. Uma crise que também deixou sua marca na Audi, que está enfrentando desafios muito semelhantes no mercado global.

A montadora alemã e os especialistas do setor dizem, a portas fechadas, que atualmente é muito difícil financiar o programa de desenvolvimento em larga escala da F1 dentro do Grupo, o que é absolutamente essencial se a empresa quiser ser competitiva a médio e longo prazo a partir de 2026. Porque o capital é realmente necessário com mais urgência em outro lugar.

O que a Audi diz oficialmente sobre os rumores

A Audi está oficialmente mantendo um perfil discreto em relação aos rumores sobre um investimento do Emirado do Catar ("Geralmente não comentamos sobre especulações"). Quando questionada, a empresa apenas se referiu a uma declaração feita pelo CEO Gernot Döllner nos bastidores do GP da Itália em Monza 2024. Döllner disse que agora era "o momento certo" para a Audi entrar na F1.

"A decisão foi bem preparada há dois anos e meio e reavaliada no ano passado. Estamos firmemente convencidos de que a F1 e a Audi são uma combinação perfeita. Está de acordo com nossa estratégia e, embora seja ambiciosa e leve tempo, também se encaixa perfeitamente na maneira como estamos nos reinventando no lado corporativo".

Gernot Döllner e Mattia Binotto em sua coletiva de imprensa em Monza 2024 Foto: Motorsport Images

No entanto, também está claro que o momento de argumentar dentro do Grupo que a Audi pode ser capaz de investir menos dinheiro em séries de modelos de produção individuais que precisam urgentemente ser atualizados para permanecerem competitivos no mercado global é difícil, tendo em vista a crise que envolve a Volkswagen AG.

O capital novo do Catar, que ajudaria a impulsionar o desenvolvimento da equipe de F1 sem que o dinheiro tivesse que sair de Ingolstadt, seria exatamente o que precisamos. De acordo com relatos, os catarianos demonstraram sua disposição de investir até um bilhão de euros se as condições forem adequadas para eles.

Por que faz sentido o envolvimento do Catar

O Catar certamente seria um investidor lógico para a Audi. Em primeiro lugar, porque a companhia aérea estatal Catar Airways já é um dos mais importantes patrocinadores da F1 e o Catar vem demonstrando interesse na categoria como uma plataforma global há anos. E, em segundo lugar, porque o Catar já está investindo na Volkswagen AG. Com 17% de todo o grupo.

Por meio da Catar Holding LLC, o Catar é o terceiro maior acionista do Grupo Volkswagen, depois da Porsche (53,3%) e do estado da Baixa Saxônia (20%). Caso a Volkswagen AG venha a se beneficiar de um investimento na equipe de F1 da Audi, o Catar também participará indiretamente como um dos acionistas.

O país também detém dois dos 20 assentos no importantíssimo Conselho de Supervisão da Volkswagen AG. Especificamente, o Dr. Hessa Sultan Al Jaber, ex-ministro de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud, CEO da Catar Investment Authority. A propósito, o presidente do Conselho de Supervisão é o austríaco Hans Dieter Pötsch, e outro membro é o primeiro-ministro da Baixa Saxônia, Stephan Weil.

A participação do Catar é muito maior do que todos pensam?

Mesmo que as negociações já estejam em um estágio avançado: No momento, não há informações claras sobre como exatamente o Catar quer se envolver no programa de F1 da Audi. Outros meios de comunicação estão relatando um compromisso minoritário sem nenhuma mudança significativa na imagem pública da equipe.

No entanto, o investimento também poderia ser maior, com um ajuste no nome da equipe, que passaria a incluir o Catar ou uma empresa do país, além da Audi. Esse seria provavelmente o caso se o Catar assumisse mais de 50% das ações da Sauber AG e também comprasse a fábrica de motores em Neuburg.

De acordo com Ralf Schumacher, "muita coisa está acontecendo na Audi no momento". O especialista em F1 disse recentemente em uma entrevista à Sky:

"Devido à situação econômica do grupo, parece que uma grande parte da equipe já foi vendida para o Catar. Ainda estou curioso para ver o que mais vai acontecer com a Audi".

De qualquer forma, a ideia de trazer um novo investidor a bordo com o Catar não fazia parte da visão do programa de F1 da Audi desde o início, mas nasceu da crise econômica. E possivelmente também se deve ao fato de que os dois homens que foram fundamentais para iniciar o programa da categoria não estão mais na Audi.

Um deles foi Markus Duesmann, que era um fervoroso defensor da F1 e foi removido do cargo de CEO da Audi no verão de 2023. E Oliver Hofmann, que originalmente apoiou a entrada na F1 como membro do Conselho da Audi para Pesquisa e Desenvolvimento e também teve que sair em julho de 2024. Isso significava que os dois maiores impulsionadores do programa haviam desaparecido.

Audi e Fórmula 1: como tudo começou

Duesmann e Hoffmann haviam se juntado a um grupo de trabalho dentro do Grupo Volkswagen em 2020 sob o codinome "Speed", que na época era composto por seis pessoas (três da Audi e três da Porsche, incluindo os dois CEOs da marca). Pelo menos é o que diz o novo livro da F1, Grand Prix Stories - Behind the Scenes of Formula 1.

"Os primeiros documentos de trabalho e slides de apresentação para o projeto 'Speed' foram criados internamente em outubro de 2020. Os membros do pequeno grupo se reuniam em intervalos irregulares, aproximadamente a cada seis semanas".

Então, "sob sigilo absoluto, uma sala de reuniões foi alugada no Aeroporto de Munique. A Red Bull enviou Helmut Marko e Gerhard Berger, um amigo de longa data e conselheiro não oficial do CEO Dietrich Mateschitz, para a reunião. A Audi compareceu com Oliver Hoffmann e Julius Seebach. E a Porsche com Fritz Enzinger".

Na época, tanto a Audi quanto a Porsche estavam interessadas em uma parceria com a Red Bull. A decisão de que os taurinos só trabalhariam com a Porsche, se fosse o caso, teria sido tomada pelo próprio Dietrich Mateschitz após a reunião de Munique.

A Audi, então, entrou em uma "busca nupcial", flertou com a McLaren e a Aston Martin depois da Red Bull, mas acabou ficando com a Sauber. Devido à unidade de Hinwil, na Suíça, e aos altos custos com pessoal, essa foi uma decisão que ainda é questionada internamente na Audi pelas vozes mais críticas.

O sucessor de Duesmann, Gernot Döllner, mais tarde, após uma fase de avaliação que durou vários meses, também se comprometeu com a F1 em princípio - mas há rumores de que ele está menos disposto a fazer concessões quando se trata de subordinar outras áreas da empresa ao sucesso na categoria e fazer grandes investimentos.

Caso a venda de ações realmente ocorra, esse certamente não será um novo modelo na F1. Até mesmo a Mercedes, a equipe mais bem-sucedida da última década, agora é apenas um terço de propriedade do Grupo Mercedes. Os outros dois terços das ações são controlados por Toto Wolff e pelo grupo químico INEOS.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

