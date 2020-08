Com o fim de agosto, o mercado de pilotos da Fórmula 1 deve ficar ainda mais agitado, com as equipes buscando confirmar suas duplas para a próxima temporada da categoria máxima do automobilismo mundial. Assim, é bastante provável que em breve se tenha uma definição sobre o futuro de Kimi Raikkonen, piloto finlandês que corre pela escuderia Alfa Romeo desde o começo de 2019.

O campeão mundial de 2007 está no último ano dos termos atuais de seu vínculo contratual com o time suíço, com o qual o piloto estreou na F1 em 2001, época em que a equipe ainda se chamava Sauber.

O 'Homem de Gelo' completará 41 anos em outubro e deve tomar logo uma decisão sobre seguir ou não na categoria. Entretanto, para tristeza de grande parte dos fãs da F1, Raikkonen tem vários motivos para deixar o grid.

O repórter Carlos Costa explica tais razões no vídeo abaixo, que também tem a participação de Felipe Motta. O editor-chefe do Motorsport.com acompanhou a carreira de Kimi de perto e inclusive visitou a casa do piloto na Finlândia. Confira o relato imperdível:

O que resta para Massa no automobilismo após sair de sua equipe na Fórmula E? Ouça

Your browser does not support the audio element. .

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: