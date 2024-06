A Fórmula 1 chegou a um acordo com a AWS para poder aproveitar o poder de seus dados e oferecer uma nova experiência aos fãs durante as corridas. Desde 2018, costumam aparecer diferentes gráficos nas transmissões em que a empresa da Amazon fornece dados muito úteis para acompanhar as diferentes brigas no asfalto, e no GP do Canadá de 2024 eles darão um passo adiante.

Graças ao aprimoramento na área de Inteligência Artificial, o vencedor da prova do Circuito Gilles-Villeneuve receberá um troféu criado pela chamada “IA generativa”. A empresa sediada em Seattle explorou uma série de designs “tradicionais e elegantes” e aplicou técnicas tecnológicas para chegar ao prêmio ideal.

O resultado de tudo isso foi um troféu com detalhes tradicionais do território canadense, como a folha que também aparece na bandeira nacional, e o Rio São Lourenço que atravessa a cidade de Montreal. Para tornar isso realidade, recorreram a um ourives britânico, que fundiu novas tecnologias com os métodos habituais da F1.

Comentando sobre isso, Emily Prazer, diretora comercial da F1, disse: “O compromisso da AWS com a inovação nos permite ajudar a impulsionar o esporte e estamos muito satisfeitos em ver o primeiro troféu generativo inspirado em IA no Canadá neste fim de semana, dando aos fãs a oportunidade de mostrar seu amor pela Fórmula 1 através do design de seus próprios troféus", disse ela.

Red Bull ESNOBA SAINZ e RENOVA com PÉREZ: Tudo do NOVO CONTRATO! Que será de LAWSON e RB? Mercado F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!