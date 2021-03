Max Verstappen parece ter continuado hoje exatamente onde parou na pré-temporada da Fórmula 1, quando foi o mais rápido dos três dias de atividade em Sakhir.

Nesta sexta-feira, o holandês marcou 1min31s394 no primeiro treino do dia, acompanhado pela Mercedes de Valtteri Bottas e McLaren de Lando Norris, enquanto no segundo deixou a referência de 1min30s847, com Norris na segunda posição e Lewis Hamilton em terceiro.

"Foi bom. Claro, as condições eram diferentes das dos testes de pré-temporada, mas sim, as sensações no carro foram boas", disse o piloto da Red Bull à Sky Sports.

“Claro que ainda temos coisas para olhar em termos de pneus e um pequeno ajuste de equilíbrio, mas no geral estou muito feliz.”

Questionado se o RB16B parecia bom aos seus olhos após este primeiro dia oficial da temporada de 2021, Verstappen respondeu: "Exatamente. Quer dizer, estou muito feliz. Mas amanhã, de novo, será um dia diferente, ainda com mais vento. O que com esses carros é bastante complicado."

"Então, novamente, teremos que tentar chegar lá, mas é um bom começo de fim de semana."

Quanto à questão de saber se a McLaren pode ser rotulada como a rival mais forte depois do terceiro e segundo lugar de Norris hoje, Verstappen sabe quem deve olhar.

"Acho que não. Ainda espero que a Mercedes seja o carro com o motor Mercedes mais potente", comentou, referindo-se ao fato de que a equipe britânica carrega o motor da fabricante alemã deste ano.

