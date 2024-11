O chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, admitiu que achava que o tetracampeonato de Max Verstappen na Fórmula 1 parecia uma tarefa difícil desde o GP da Itália, em setembro, diante do ressurgimento da McLaren.

O RB20 foi o carro mais forte da F1 nos estágios iniciais da temporada de 2024, parecendo provável que Verstappen e a equipe continuariam sua sequência de domínio que viu o holandês vencer 19 das 22 corridas em 2023.

Mas a vez da Red Bull como força dominante da F1 chegou ao fim no GP de Miami, em maio, quando a equipe começou a ter problemas com o equilíbrio do carro. Na mesma semana, a McLaren deu um salto à frente com um pacote de atualização que viu Lando Norris vencer a primeira corrida na carreira.

Verstappen ainda conseguiu vencer três das quatro corridas seguintes, mas depois começou uma sequência de 10 rodadas sem vitórias, enquanto McLaren, Ferrari e Mercedes se revezavam na frente e a primeira estabeleceu uma liderança no campeonato de construtores que ainda mantém a duas corridas do fim da temporada.

Mas, enquanto o holandês conquistava seu quarto título consecutivo em Las Vegas, Horner admitiu que temia que a campanha de Max estivesse desmoronando no GP da Itália, em setembro, em Monza, onde a RBR teve seu pior fim de semana até então.

Quando perguntado se concordava com a avaliação de Verstappen de que, durante 70% do ano, a Red Bull não tinha o carro mais rápido, Horner respondeu: "Eu diria que é mais ou menos isso. Desde Miami, eu diria que esse foi um ponto de virada".

Max Verstappen, da Red Bull Racing, fala com Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"O carro era muito difícil de dirigir, mas ele conseguiu se adaptar e tirar o máximo proveito dele. Acho que melhoramos o carro nas últimas corridas, mas, certamente, na época de Monza, parecia que o campeonato estava escapando".

"Ainda havia um longo caminho a percorrer no campeonato e, naquele momento, tínhamos uma desvantagem significativa em relação à McLaren, Ferrari e até mesmo à Mercedes".

Embora Monza tenha sido o ponto mais baixo dos taurinos na pista, com Verstappen terminando em sexto e 38 segundos atrás do vencedor, Charles Leclerc, Max também proporcionou o início de uma solução para resolver os problemas de equilíbrio do RB20.

Embora a Red Bull nunca tenha recuperado a vantagem sobre a McLaren em particular, Verstappen e a equipe conseguiram progredir o suficiente para sufocar a reação de Norris.

"Os engenheiros trabalharam incansavelmente, e os homens e mulheres nos bastidores trabalharam longas horas, de manhã cedo, nos fins de semana, para continuar melhorando o desempenho do carro", disse Horner.

"Para mim, um ponto realmente decisivo foi Austin, com a vitória na corrida sprint, a primeira fila no GP e o pódio que ele conquistou lá. E depois, é claro, o Brasil [onde Verstappen dominou uma corrida chuvosa partindo do 17º lugar no grid] foi realmente o momento decisivo em muitos aspectos, foi uma condução excepcional que proporcionou o ponto de partida".

