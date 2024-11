É improvável que Lewis Hamilton e Max Verstappen se tornem amigos íntimos nesta vida. Isso ficou claro desde a polêmica temporada de 2021. No entanto, (agora) existe um grande respeito entre os dois multicampeões da Fórmula 1, como foi provado na entrevista pós-corrida em Las Vegas, que foi o palco do quarto troféu de Verstappen na categoria.

Hamilton estava um pouco chateado por não ter vencido a corrida devido a posição de largada, quando foi entrevistado por Jenson Button para a transmissão oficial na noite de sábado. E, como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta foi sobre a emocionante corrida.

Mas o heptacampeão demonstrou espírito esportivo, mesmo na hora do triunfo de seu rival, e o parabenizou antes de falar sobre si mesmo: "Bem, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar Max por vencer o campeonato mundial. Especialmente agora, quando ainda faltam algumas corridas".

Um gesto de respeito, e não é a primeira vez que Hamilton age nesse sentido. No GP de Abu Dhabi de 2021, quando ele deve ter tido a sensação de que o mundo inteiro estava conspirando contra ele, seu primeiro passo o levou até Verstappen para parabenizá-lo. Um grande gesto no que provavelmente foi seu momento mais difícil.

Mais tarde, Hamilton disse na coletiva de imprensa da FIA que o holandês havia feito um "trabalho fantástico" em 2024: "Ele não cometeu nenhum erro, entregou tudo e marcou todos os pontos possíveis. Ele e sua equipe fizeram o melhor trabalho pela quarta vez consecutiva".

No entanto, o britânico diz que o campeonato foi "emocionante" em alguns momentos, "pelo menos em um ponto. Mas acho que será muito difícil vencê-los no próximo ano, porque provavelmente começaram a desenvolver o novo carro antes de todos os outros. Mas, sim, estou muito feliz por ele".

Max ainda tem alguns passos a dar na lista dos campeões da F1 antes de alcançar Lewis. Hamilton tem sete títulos, 105 vitórias, 202 pódios e 104 pole positions em sua carreira. Verstappen agora tem quatro títulos, 62 vitórias, 111 pódios e 40 pole positions.

Aliás, Hamilton não foi o único representante da equipe Mercedes a elogiar o título de Verstappen. Em uma entrevista à ORF em Las Vegas, o chefe de equipe, Toto Wolff, também elogiou o holandês como um "grande campeão, totalmente digno. Ele já era um dos maiores antes. E agora ele está se tornando ainda melhor".

"Na primeira parte da temporada, ele levou tudo ao chão com o carro mais rápido", diz Wolff, "e na segunda metade da temporada, ele foi claramente o melhor piloto. Mesmo com um carro que não era mais tão dominante. Portanto, para mim, ele é um campeão mundial totalmente merecedor".

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!