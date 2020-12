Depois de a Mercedes dominar o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton fechando como os mais rápidos do dia, o começo do sábado teve Max Verstappen dando as cartas. Na última sessão de treinos antes da classificação deste sábado, o holandês superou os carros da equipe alemã para terminar novamente na ponta.

Na sexta, Max Verstappen terminou o TL1 na frente, batendo Valtteri Bottas por apenas 0s034, mas no TL2 a Mercedes mostrou toda sua força, com o finlandês fechando como o mais rápido do dia, com uma volta em 01min36s276, e Hamilton em segundo, a pouco mais de dois décimos. Já o holandês ficou a mais de sete décimos do melhor tempo.

Após o dia de treinos, Hamilton avaliou sua volta ao carro após perder o GP de Sakhir devido à Covid, comparando como o primeiro dia de aulas e afirmando que levou uns minutos para se acostumar novamente com tudo. Já o brasileiro Pietro Fittipaldi, que terminou o TL2 em 19º, a frente de Nicholas Latifi, disse estar mais confiante em seu segundo fim de semana no grid.

Neste sábado, a Mercedes apresentou uma pintura especial no carro para o resto do final de semana. O W11 de Hamilton e Bottas carregarão nos próximos dias todos os nomes dos funcionários da equipe, que trabalham diretamente no paddock e na fábrica. A homenagem é uma forma de agradecimento pelo trabalho feito ao longo do ano em meio à pandemia.

Apesar de ser uma sessão mais curta, de apenas 60 minutos, demorou um pouco até que os carros saíssem dos boxes para as primeiras voltas. Como o treino classificatório é realizado no entardecer, com uma temperatura de pista menor, as equipes aguardavam uma condição um pouco mais próxima.

Foram quase 20 minutos de silêncio na pista até que Nicholas Latifi saísse dos boxes pela primeira vez. E, na sequência, outros pilotos fizeram o mesmo. A primeira volta marcada, de Latifi, foi 01min39s812.

Na metade da sessão, todos os pilotos já haviam feito pelo menos uma volta rápida. Verstappen liderava com 01min37s175, seguido de Albon e Hamilton a 0s4, Bottas a 0s7 e Norris completando o Top 5, a 0s8 do tempo do holandês. Já Pietro ocupava a 20ª posição, tendo Magnussen logo a sua frente, em 19º.

No final do TL3, Verstappen melhorou ainda mais seu tempo, para 01min36s251 para terminar mais uma sessão de treinos na ponta e com o melhor tempo do final de semana até aqui. Completaram o Top 10, Albon, Ricciardo, Ocon, Norris, Hamilton, Stroll, Sainz, Bottas, e Pérez. Já Pietro Fittipaldi foi o 20º.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina ainda no sábado para o treino classificatório que definirá o grid de largada para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2020. A sessão começa a partir das 10h com transmissão pelo SporTV2. E assim que acabar o treino, tem mais uma edição do Q4 no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton retorna e Mercedes passeia nos treinos de sexta em Abu Dhabi; veja debate sobre F1 e Stock

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?