Neste final de semana a Fórmula 1 encerra a temporada 2020 em seu tradicional palco: Yas Marina. E no primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, que marca a volta de Lewis Hamilton ao grid após perder a etapa anterior por conta da Covid-19, a ponta da sessão ficou com Max Verstappen, terminando apenas 0s034 a frente de Valtteri Bottas.

O paddock da F1 passou a semana isolado na 'biosfera' criada em Yas Marina para viabilizar a realização do evento. Com exceção de Lewis Hamilton, que ficou no Bahrein para terminar de cumprir sua quarentena obrigatória, todos os membros do paddock viajaram na segunda em voos fretados e permanecem em um espaço dedicado especificamente à F1, que inclui apenas a pista e os hotéis da região.

Os dias que antecederam o início da sessão foram marcados por dúvidas quanto à volta de Hamilton ao grid. A confirmação oficial veio na quinta a tarde, o que levou George Russell de volta à Williams, desbancando o reserva Jack Aitken. E ainda no tema de novidades no grid, Pietro Fittipaldi segue na Haas substituindo Romain Grosjean, enquanto o brasileiro teve ao seu lado no TL1 Mick Schumacher, em sua estreia na F1.

E o final de semana em Abu Dhabi ainda marca o fim de parcerias de longa data na F1, como Vettel e a Ferrari, Magnussen na Haas, Sainz na McLaren e Ricciardo na Renault, como resultado do frenético movimento do mercado de pilotos que tivemos em 2020.

Assim que começou a contagem regressiva de 90 minutos para o primeiro treino livre, ainda sob o sol de Abu Dhabi, diversos pilotos já foram à pista. Entre eles, o estreante do fim de semana, Mick Schumacher, que participa do TL1 com a Haas, sua equipe para 2021, no lugar de Kevin Magnussen. Albon foi o primeiro a marcar uma volta rápida, com 01min45s301.

O próprio Hamilton não demorou para sair dos boxes, fazendo suas primeiras voltas de instalação com pouco mais de cinco minutos de sessão.

Com 30 minutos de sessão, os tempos de volta haviam começado a cair consideravelmente. Bottas ocupava a ponta com 01min37s412, seguido de Verstappen com 01min39s113 e Gasly com 01min40s018. Raikkonen e Sainz completavam o Top 5. O estreante Mick Schumacher era o 15º com 01min43s647. Já Hamilton era o 16º e último com tempo marcado. O heptacampeão reclamou dos freios após a volta e se encontrava nos boxes enquanto os mecânicos da Mercedes mexiam em seu carro.

Pouco antes de completar uma hora de sessão, Verstappen conseguiu encaixar uma boa volta com pneus macios e assumiu a ponta com 01min37s378, ficando 0s034 a frente de Bottas. Ocon, Hamilton e Pérez completavam o Top 5. Hamilton estava a 1s3 do tempo do holandês, mas por uma volta marcada com compostos duros.

Algumas equipes usaram o TL1 para testar peças que serão usadas no carro de 2021, com Alex Albon na Red Bull, Lando Norris na McLaren e Pietro Fittipaldi na Haas. Por isso o brasileiro ocupava a 19ª posição, tendo feito poucas voltas cronometradas enquanto Schumacher era o 16º, a quase 4s do tempo de Verstappen.

Albon, enquanto vinha em uma boa volta rápida, perdeu o controle do carro entre as curvas 11 e 12 acabou rodando sem batidas ou danos maiores a sua Red Bull

No final, tivemos poucas mudanças na primeira colocação e Max Verstappen manteve-se na ponta com 01min37s378, terminando 0s034 a frente de Valtteri Bottas. Segundo colocado no último GP, Esteban Ocon foi o terceiro, a 1s150 do tempo do holandês, com Alex Albon em quarto e Lewis Hamilton em quinto. O heptacampeão não fez simulação de classificação com pneus macios como os outros quatro pilotos, marcando 01min38s744 com compostos duros.

Completam o Top 10: Stroll, Pérez, Kvyat, Gasly e Raikkonen. A dupla da Haas, Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi, terminaram em 18º e 19º respectivamente, com o brasileiro mais lento por estar andando com alguns componentes que serão usados no carro de 2021.

A Fórmula 1 volta à pista de Abu Dhabi nesta sexta para o segundo treino livre a partir das 10h. No Motorsport.com você acompanha as ações da sessão em Tempo Real. E já deixe anotado aí: assim que acabar o TL2 tem mais uma edição do Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube!

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

