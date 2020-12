Wolff: Bottas tem "apoio incondicional" da Mercedes

Na quinta, Valtteri Bottas falou sobre a necessidade de "ir melhor" na Fórmula 1 após um momento de baixa que o deixou longe da performance dos companheiros de Mercedes. Mas Toto Wolff afirmou que o finlandês tem "apoio incondicional" de toda a equipe e que competir contra Lewis Hamilton não é algo fácil, sendo esperado que cause um impacto.

O britânico conquistou seu heptacampeonato no GP da Turquia, vencendo 11 das 16 etapas disputadas na temporada 2020 contra apenas duas de Bottas, abrindo mais de 100 pontos de vantagens no Mundial de Pilotos.

Hamilton perdeu o GP de Sakhir após testar positivo para Covid-19 e seu substituto, George Russell, conseguiu superar Bottas em boa parte da corrida, e tinha grandes chances de vencer se não fossem os problemas no pit stop da Mercedes e um furo no pneu.

Wolff fala frequentemente sobre o quanto Bottas mantém a cabeça no lugar em meio a tudo isso, citando essa como uma de suas principais qualidades. Mas ele reconheceu que perder mais uma vez o título para Hamilton teria um impacto no finlandês, reiterando o apoio total da equipe para que possa superar.

"Ele é um cara resiliente. Perder um título não é algo fácil de digerir. Mas ele tem apoio incondicional dentro da equipe e acredito que, a cada ano, ele fica com mais vontade de vencer".

"E vencer contra o melhor cara é, provavelmente, a melhor satisfação que um piloto pode ter. Mas isso tem um impacto, é algo já esperado".

Wolff disse que toda a família da Mercedes apoia Bottas.

"Falo de todos nós e não apenas eu. Ele tem apoio incondicional de todos na equipe. Acredito que ele tem a habilidade de se recuperar, e tem uma família ao seu lado".

Na quinta, Bottas revelou que evitou as redes sociais e a imprensa após seu final de semana difícil no Sakhir, terminando em oitavo após os problemas da Mercedes, que o fizeram sair dos boxes com os mesmos pneus duros e desgastados mas sem condições de colocá-lo na janela de temperatura ideal.

Na sexta ele terminou como o mais rápido do dia, superando Hamilton por dois décimos.

"É bom vê-lo de volta e saudável", disse Bottas sobre Hamilton. "Certamente não desejo ver ninguém infectado com o vírus. E aparentemente não foi tão leve assim, então é bom vê-lo de volta ao carro".

"Agora estou focado no meu trabalho ao longo do final de semana, tentando ficar em um bom lugar mentalmente e abordar o evento volta a volta. Até aqui, tudo bem".

