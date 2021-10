Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP dos Estados Unidos, 17ª etapa da temporada 2021. E em uma sessão de classificação muito movimentada, Max Verstappen voou na volta final para garantir a pole position, tendo Lewis Hamilton ao seu lado de Sergio Pérez em terceiro.

Completam o top 10: Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly, Valtteri Bottas (com a punição aplicada) e Yuki Tsunoda

Na metade de baixo do grid, entre 11º e 20, temos: Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e George Russell.

No terceiro e último treino livre, a Red Bull mostrou sua força e os limites de pista tiveram papel fundamental no resultado. Pérez foi o mais rápido com 01min34s701, apesar de Verstappen, 3º e Hamilton, 8º, terem feito voltas melhores que acabaram deletadas pela direção de prova.

Q1

Assim que a regressiva de 18 minutos foi iniciada, a Red Bull rapidamente liberou Pérez e Verstappen, temendo a influência do tráfego nos momentos cruciais da primeira parte do treino de classificação.

Após a primeira metade do Q1, Ricciardo era o mais rápido, com 01min34s407, com Verstappen em segundo, Norris em 3º, Sainz em 4º, Pérez 5º, Bottas 6º e Hamilton 7º, 0s390 atrás do australiano.

No final, Leclerc cruzou em primeiro, com 01min34s153. 0s199 à frente de Verstappen, com Pérez em terceiro a 0s216, Ricciardo e Norris completando os cinco primeiros. Sainz, Gasly, Hamilton, Bottas e Tsunoda fecharam o top 10.

Mesmo com uma segunda saída, Hamilton e Bottas não melhoraram seus tempos, terminando a 0s426 e 0s437 do tempo de Leclerc.

Foram eliminados no Q1, garantindo as posições de 13º a 17º, já que Alonso, Russell e Vettel largarão do fundo do grid devido às trocas de motor: Lance Stroll, Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Como de praxe, o grid se dividiu entre os pneus macios e médios para essa primeira saída, com os ponteiros saindo com os compostos amarelos.

Após a primeira rodada de tempos, Verstappen liderava com 01min33s464, tendo Hamilton em segundo, a 0s333, Norris em terceiro, a 0s436, Leclerc em quarto e Bottas em quinto. Pérez havia feito uma volta rápida, mas que acabou deletada por exceder os limites de pista.

No final, foi Max Verstappen quem terminou o TL2 na ponta, marcando 01min33s464. Hamilton foi o segundo, a 0s333, tendo Norris em terceiro, a 0s416, Leclerc em quarto e Bottas em quinto, 0s495 atrás do holandês. Completaram o top 10: Sainz, Pérez, Gasly, Ricciardo e Tsunoda.

Foram eliminados no Q2: Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso e George Russell. Com isso, Ocon e Giovinazzi saem em 11º e 12º no domingo.

Entre os pilotos que trocaram toda a unidade de potência, a ordem deles é determinada pelo resultado da classificação. Com isso, Sebastian Vettel será o 18º, Fernando Alonso o 19º e George Russell fechando em 20º.

Q3

Os ponteiros não perderam tempo e rapidamente foram à pista quando a regressiva de 12 minutos foi iniciada. Após a primeira leva de voltas, a Red Bull fazia uma dobradinha com Pérez em primeiro, marcando 01min33s180, 0s019 a frente de Verstappen, com Bottas em terceiro, Hamilton em quarto a 0s384 e Sainz completando o top 5.

No final, Max Verstappen superou Sergio Pérez para fazer a pole, tendo Lewis Hamilton em segundo e o mexicano em terceiro, com Bottas em quarto, largando em nono ao aplicar a punição.

Completam o top 10: Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Gasly e Tsunoda.

Fechando a tabela, entre 11º e 20, temos: Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e George Russell.

A Fórmula 1 volta à pista de Austin no domingo para o GP dos Estados Unidos, a 17ª de 22 etapas da temporada 2021. A largada está marcada para 16h, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a participação de Felipe Motta e Rico Penteado. Não perca!

Grid de largada do GP dos Estados Unidos

F1 AO VIVO: Assista ao debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP dos Estados Unidos, em Austin | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #140 – Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: