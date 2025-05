Nem mesmo a recém-assumida paternidade de Max Verstappen diminuiu a sua velocidade na Fórmula 1. Poucos dias após o nascimento de sua filha com a brasileira Kelly Piquet, o tetracampeão conquistou neste sábado (3) a pole position do GP de Miami, algo que "surpreendeu" o segundo colocado, Lando Norris, que esperava que isso o fizesse ser um pouco "mais lento".

Ainda que não tenha superado um de seus rivais pelo título de pilotos de 2025, o britânico da McLaren ficou feliz com seu resultado e elogiou a performance do holandês, reforçando que ele tirou tudo o que podia da Red Bull. Largando da primeira fila e à frente de Oscar Piastri, ele tem uma boa chance de se aproximar do australiano na liderança do Mundial.

Verstappen garantiu a pole position com uma diferença de 0s065 para Norris, melhorando no primeiro setor, apesar de uma pequena oscilação na curva inicial. Embora tenha reagido no segundo, ficando apenas a alguns milésimos da ponta naquele momento, um erro do britânico na zebra da Curva 17 garantiu que Max conquistasse sua terceira pole position da temporada.

Apesar de não estar na posição de Honra, Norris se mostrou otimista com seu desempenho geral em Miami, observando que se sentiu mais confortável no carro no circuito da Flórida e aproveitando para brincar com a paternidade de Max. "Eu esperava que isso o atrasasse!", disse o piloto nas entrevistas após a corrida.

"Estou feliz com o dia de hoje, feliz com o progresso que fiz com o carro. O Max fez uma volta 'máxima' mais uma vez e não posso reclamar. Estou feliz e animado para amanhã", reforçou o vice-líder do campeonato mundial.

Norris não deixou de se cobrar, no entanto. Para ele, tudo poderia ter sido diferente se não fosse o erro na Curva 17. "Não entreguei (o suficiente), mas o ritmo estava lá. O carro tem se comportado bem, melhor do que nos últimos fins de semana", avaliou, afirmando está "pronto" para pressionar Verstappen na primeira curva.

Ele acrescentou ainda que, dado seu ritmo na corrida sprint com o pneu intermediário, não está particularmente preocupado se a corrida de Miami pode terminar em condições de chuva. Com a ajuda do safety car, Norris conseguiu garantir a vitória na etapa curta.

"Estou pronto para ver o que podemos fazer na Curva 1 amanhã. Não me importo se está seco ou molhado, mas Miami tem me surpreendido com o tempo, então, estou pronto para ambos", concluiu o piloto da McLaren, atualmente na vice-liderança do Mundial com 97 pontos, nove atrás de Piastri, que tem 106. O pole, Verstappen, aparece em terceiro, com 87.

O GP de Miami está marcado para as 17h, no horário de Brasília, deste domingo (4). A Band transmite a corrida na TV aberta para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e repercute tudo o que acontece na etapa nos Estados Unidos.

Confira o grid de largada completo do GP de Miami de Fórmula 1:

