As equipes de Fórmula 1 enfrentam um passo em direção ao desconhecido neste fim de semana, com uma Monza recém-recapeada que deve trazer algumas surpresas para o GP da Itália. Como parte de uma grande reforma para modernizar a pista histórica, que incluiu obras nos túneis de acesso e na infraestrutura, a pista inteira foi recapeada.

O asfalto novo geralmente tem um grande impacto nas características de um local, e as primeiras indicações já apontam para uma mudança notável que pode se tornar um grande ponto de discussão durante o fim de semana em Monza.

Uma das principais conclusões de uma inspeção que os engenheiros da Pirelli fizeram no início de agosto na nova superfície foi que sua coloração mais escura significava que ela retinha mais calor do que a superfície antiga, algo que poderia ter um grande impacto nas temperaturas dos pneus.

Em uma nota enviada pela Pirelli, ela observou: "Como geralmente acontece com o asfalto recém-colocado, a superfície é mais lisa do que a anterior e tem cor mais escura".

"Esse último fator terá um impacto sobre a temperatura da pista, que, se o sol estiver brilhando, poderá ficar mais quente do que no passado, chegando até mesmo a máximas significativas de mais de 50°C".

"Em teoria, a nova superfície deve oferecer mais aderência, o que afetará o desempenho dos pneus e sua faixa de temperatura operacional".

Como as primeiras previsões meteorológicas apontam para temperaturas na faixa dos 30°C durante todo o evento, isso significa que a luta que a maioria das equipes enfrentará no fim de semana será para garantir que a borracha não superaqueça.

Esse desafio pode não ser uma boa notícia para a Mercedes, pois seu carro W15 parece ser um dos mais suscetíveis ao superaquecimento dos pneus em condições de calor e a sair da faixa de temperatura operacional perfeita.

Em corridas mais quentes, como Espanha, Áustria e Hungria, onde foi mais difícil manter as temperaturas dos pneus sob controle, a Mercedes ficou mais em desvantagem do que em eventos mais frios, como os GPs do Canadá e da Inglaterra.

Falando antes do verão, o diretor de operações de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, apontou o gerenciamento da temperatura dos pneus como uma área em que a Mercedes precisava melhorar.

"Acho que em pistas como Silverstone, tivemos uma traseira muito estável. Na Áustria e em Budapeste, faltou estabilidade", disse Shovlin. "Tudo isso se deve ao fato de que parece que estamos colocando mais temperatura nos pneus do que os outros".

George Russell, Mercedes F1 W15

"Sabemos que precisamos trabalhar nessa área. Temos planos para fazer isso, mas esse não é o tipo de problema que pode ser resolvido com uma única atualização aerodinâmica. Será o resultado de vários desenvolvimentos para tentar resolver o problema".

Mas, embora as indicações iniciais não pareçam ideais para a Mercedes, a maioria das equipes admite que há um grau de incerteza sobre o impacto das mudanças em Monza.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, disse: "O maior desafio para nós em Monza serão as mudanças na pista; o recapeamento, as mudanças nos meios-fios e nas curvas da pista. Acho que a forma como o carro será capaz de lidar com os meios-fios em termos de configuração do carro será um requisito diferente este ano".

Até mesmo Carlos Sainz, da Ferrari, que largou na pole position no ano passado, disse que não tinha certeza de quem a nova superfície ajudaria mais.

"Ela foi recapeada, então encontraremos uma Monza muito diferente da dos últimos anos", concluiu o piloto espanhol.

