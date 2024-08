Desde que surgiram os primeiros boatos de que Logan Sargeant perderia seu assento na Williams antes do GP de Monza, o nome de Mick Schumacher foi amplamente considerado para voltar à Fórmula 1. Porém, para a surpresa de muitos, Franco Colapinto foi o piloto escolhido.

A situação de Sargeant já não era muito positiva na Williams desde sua estreia. O piloto completou 36 corridas pela equipe britânica e conquistou apenas um ponto, mas a forte batida no GP da Holanda foi o que colocou seu assento em cheque.

Na ocasião, o norte-americano bateu o carro e quebrou inúmeras peças da grande atualização trazida pela equipe, colocando todo o trabalho de análise e estudos sobre os ombros de Alexander Albon. Essa teria sido a gota d'água para a Williams e, desde sábado, James Vowles passou a buscar outro competidor.

Como o Motorsport.com adiantou, o chefe da Williams chegou a entrar em contato com Christian Horner para checar a possibilidade de empréstimo de Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull, mas os taurinos ficaram receosos com a ideia. Isso porque eles imaginaram que poderiam precisar do neozelandês até o fim da temporada, visto que ainda restam nove corridas.

Desta maneira, foi levantada a possibilidade de que Vowles consideraria o nome de Mick Schumacher, que compete pela Alpine na WEC e atua como piloto reserva da Mercedes. Porém, o interesse foi mínimo, uma vez que a prova de endurance está marcada para Austin.

Foi em meio a essa confusão que o nome de Colapinto se tornou o mais atrativo, uma vez que ele já faz parte da academia da Williams e esteve no volante do FW46 em Silverstone este ano.

