Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 realizou os dois primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, etapa inaugural da temporada 2023. E o grande destaque foi Fernando Alonso, que foi o mais rápido do dia ao liderar a segunda sessão prática com a Aston Martin, surpresa dos testes de Sakhir.

O espanhol superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, por 0s169 e empolgou os fãs da categoria máxima do automobilismo mundial, que agora estão na expectativa por um duelo entre os dois bicampeões da F1.

Alonso manteve os 'pés no chão' ao falar sobre a possibilidade de pole position em entrevistas após os treinos livres no Circuito Internacional do Bahrein, mas o foco não está somente na tomada de tempos que define o grid de largada em Sakhir.

Isso porque o horário em que foi realizado o segundo treino é o mesmo da prova no domingo: às 13h de Brasília, 18h locais. Mas como foram, então, as simulações de corrida de Alonso/Aston Martin e Verstappen/Red Bull. O Motorsport.com mostra através de Andrew Benson, da BBC. Veja abaixo:

Vale lembrar, porém, que os dados acimas se limitam às chamadas simulações de long run somente com os ditos pneus macios. Entretanto, o GP do Bahrein deve ter a utilização de compostos médios. Alternativamente, há a possibilidade de vermos pilotos e equipes usando as gomas mais duras. No tweet abaixo, o repórter Carlos Costa, do Motorsport.com, mostra a estratégia de pits sugerida pela Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, para o evento de 2022, que tinha os mesmos compostos.

Neste sentido, é importante ponderar que o tempo mais rápido registrado por um piloto calçado com pneus médios nesta sexta foi do mexicano Sergio Pérez, da RBR, e não de Alonso ou da Aston Martin. Confira:

O que será determinante, porém, é o desgaste dos pneus, macios ou médios, mas tal indicador será algo a se verificar, uma vez que a pré-temporada não deu dados conclusivos sobre o uso dos pneus C2 por parte de Aston e RBR. Veja nas tabelas do TheRace abaixo, com destaque para a segunda:

Sexta-feira Início (horário local) Stint 1 (voltas e tipo de pneu) Stint 2 Stint 3 Red Bull 8.46am 12 C3 15 C2 21 C1 Alfa Romeo 2.55pm 15 C2 18 C1 AlphaTauri 8am 15 C3 18 C1 13 C3 Williams 1.45pm 17 C3 18 C1 16 C2 Ferrari 2.45pm 11 C3 16 C1 Sábado Begins Stint 1 Stint 2 Stint 3 Ferrari 2.47pm 14 C3 12 C1 Mercedes 8.58am 11 C3 17 C2 13 C1 Alfa Romeo 8.28am 17 C1 13 C2 10 C3 Haas 1.15pm 14 C3 11 C2 15 C1 AlphaTauri 8.21am 15 C2 18 C1 11 C3 Williams 1.50pm 16 C3 15 C1 Haas 1.15pm 14 C3 11 C2 15 C1

Sexta-feira Stint 1 Stint 2 Stint 3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 Red Bull 1m38.3s 1m38.5s 1m37.8s Ferrari 1m39.3s 1m37.9s Aston Martin 1m39.3s McLaren 1m39.9s 1m38.1s Alfa Romeo 1m40.2s 1m39.9s 1m38.1s Alpine 1m37.9s AlphaTauri 1m40.5s 1m39.2s 1m38.6s Williams 1m41.1s 1m39.3s 1m38.8s Sábado Stint 1 Stint 2 Stint 3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 Ferrari 1m38.7s 1m37.4s Aston Martin 1m40.0s 1m39.5s 1m38.3s Mercedes 1m40.2s 1m39.2s 1m37.8s Haas 1m41.1s 1m39.6s 1m38.7s Alfa Romeo 1m39.7s 1m39.0s 1m37.3s* Williams 1m39.6s 1m38.4s AlphaTauri 1m41.3s 1m40.0s 1m39.1s Alpine 1m39.4s**

Conforme alerta o próprio TheRace, a RBR não fez long runs significativos no sábado, o dia com a pista mais rápida dos testes, de modo que as estatísticas acima devem ser analisadas com cautela. Por outro lado, ao passo que a equipe de Verstappen não deu muitos dados no último dia da pré-temporada, a Aston parece ter evoluído em relação às atividades da semana passada, já que esteve bem à frente de Ferrari e Mercedes nesta sexta, diferentemente dos ensaios de 23 a 25 de fevereiro.

