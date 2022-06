Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana do GP do Azerbaijão, oitava etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, começou com notícias importantes em Baku: pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez trocaram seus motores, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, ficou mais perto de uma punição na categoria.

Isso porque o monegasco da escuderia italiana teve trocas no turbo (o terceiro do ano) e no sistema de escape de sua unidade de potência, de modo que está no limite permitido antes de uma penalidade de grid na elite do esporte a motor mundial.

No caso da Red Bull, Verstappen vai 'apenas' para sua primeira troca completa de unidade de potência, tendo terminado todas as corridas do ano até aqui com o primeiro pacote, apesar de problemas no tanque e na alimentação de combustível, que renderam abandonos ao holandês.

Já Pérez, que recentemente renovou com o time austríaco até o fim de 2024, trocou anteriormente um turbo e o MGU-H. Assim, tanto o mexicano quanto o atual campeão mundial terão um pacote novo em Baku, mas com as mesmas especificações, já que o desenvolvimento está congelado.

De todo modo, o motor 'fresco' deve dar mais potência para a equipe da marca de energéticos, o que configura uma escolha 'tática' da Red Bull, até porque a etapa da semana que vem, no Canadá, também demanda bastante da unidade de potência.

O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, e os pilotos da Williams -- Alex Albon, da Tailândia, e Nicholas Latifi, do Canadá -- também optaram por uma unidade nova. O australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, tem novo motor de combustão interna, novo MGU-H e novo MGU-K.

