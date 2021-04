F1 - ANÁLISE: Veja como a Mercedes deu 'volta por cima' em Ímola

Nos dois primeiros treinos livres para o GP da Emilia Romagna, em Ímola, a Mercedes contrariou o favoritismo da Red Bull na Fórmula 1 e emplacou duas dobradinhas lideradas por Valtteri Bottas nesta sexta-feira.

O finlandês bateu o companheiro britânico Lewis Hamilton em ambas as sessões práticas do dia no circuito italiano e surpreendeu o paddock da categoria, que esperava mais dificuldades para as Flechas de Prata.

Após enfrentar problemas nos ritmos de corrida e de classificação na pré-temporada e no GP do Bahrein, respectivamente, a equipe alemã introduziu atualizações técnicas em seu bólido de 2021, o W12.

Entre os destaques, alterações no difusor: na parte central, viu-se a abertura de dois 'dutos' que anteriormente apareciam 'tampados'. Também foram vistas novidades nas aletas verticais e nas abas laterais da peça, fundamental para a aerodinâmica do carro.

Além disso, segundo revelado por Bottas nesta quinta, foi feito um extenso trabalho no simulador para a etapa de Ímola. De acordo com o piloto, aliás, a máquina da Mercedes tem um grande potencial que não foi plenamente explorado no Bahrein.

No GP da Emilia Romagna, porém, parece que a escuderia germânica começa a retomar sua forma. Muito em função das novidades na parte traseira do carro (veja um exemplo nas partes verdes do comparativo abaixo), que ficou mais estável após as atualizações.

Il diffusore della Mercedes W12 con la nuova paratia più grande Photo by: Giorgio Piola

Como se vê acima, a última aleta vertical da linha central de apêndices do difusor mudou, tendo um aumento de extensão. Entretanto, como supracitado, a novidade mais importante está abaixo: no Bahrein (foto), os dutos estavam fechados. Em Ímola, estão abertos.

Mercedes W12: ecco il diffusore del Baharain con i due coperchi in carbonio ai canali nell'estrattore centrale Photo by: Giorgio Piola

O design já tinha chamado atenção em Sakhir, mas o fato de os 'dutos' estarem fechados diminuiu o interesse pela solução. Em Ímola, com a abertura dos dutos (foto abaixo), foi 'criado' um canal de fluxo de ar, o que certamente contribui para o desempenho aerodinâmico. De todo modo, é fato que a ideia da Mercedes chamará a atenção das outras equipes, que poderão copiar a iniciativa do time da Alemanha.

Sulla Mercedes W12 i flap ai lati della strutturale deformabile sono stati inclinati verso il basso Photo by: Giorgio Piola

Além disso, o W12 apresenta a inversão de três pequenas aletas nas laterais da estrutura deformável da caixa de câmbio. Em 2020, as abas direcionavam o fluxo para cima. Já em 2021, o direcionamento do ar vai para baixo. Isso mostra como o desenvolvimento mudou, no sentido de recuperar a pressão aerodinâmica perdida com a introdução das regras da nova temporada. Moral da história: a Mercedes parece ter recuperado a forma na Europa.

