A Comissão da Fórmula 1 está pronta para discutir novos ajustes na distribuição de energia das unidades de potência de 2026, o que não foi bem aceito pela Mercedes e seu chefe de equipe, Toto Wolff.

Com base na inquietação de algumas partes com relação aos efeitos colaterais da divisão 50/50 da F1 entre a unidade de combustão interna e a elétrica, a Comissão de F1 discutirá novos ajustes nos regulamentos dos motores na quinta-feira.

Teme-se que, com uma dependência muito maior da energia híbrida em comparação com a geração atual, os carros fiquem sem bateria muito mais cedo nas retas de determinados circuitos sensíveis à potência, o que poderia fazer com que eles diminuíssem a velocidade além dos níveis atuais de redução.

Embora não haja mudanças físicas no novo hardware, a FIA poderia brincar com o nível de utilização da bateria que os pilotos podem usar. Uma ideia mais radical é reduzir, de forma drástica, o uso da energia elétrica nas corridas - já foi mencionada uma redução de 350 kW para 200 kW -, o que provavelmente não receberá muito apoio.

Um ajuste mais razoável poderia ser o de apenas ajustar o uso da bateria nos circuitos sensíveis à potência envolvidos, incluindo Monza e outros como Las Vegas, Jeddah e Baku. Mas o Motorsport.com apurou que seria muito prematuro supor que grandes mudanças, além de alguns refinamentos caso a caso, serão votadas.

Christian Horner, da Red Bull, cuja equipe introduzirá motores próprios em uma parceria com a Ford, é um defensor da ideia, mas negou as sugestões generalizadas de que tenha feito lobby para alterar a divisão de energia.

"Acho que isso é algo que pedimos para ser analisado há dois anos e não é algo que tenhamos pressionado para entrar na agenda desta semana", afirmou Horner.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"A FIA foi embora e fez sua pesquisa, e acho que o que eles querem evitar desesperadamente é que haja muita aceleração e desaceleração no próprio GP, o que não será muito bom para o esporte e será extremamente frustrante para os pilotos.

"Portanto, não é algo pelo qual tenhamos feito lobby ou pedido e, se eles estão fazendo isso no interesse do esporte, é preciso apoiá-lo".

Do outro lado da equação, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, não ficou impressionado quando soube que a questão do motor de 2026 voltou à pauta da Comissão de F1.

"Ler a agenda da comissão de F1 é quase tão hilário quanto ler alguns dos comentários que vejo no Twitter sobre a política americana", provocou. "Eu realmente quero nos proteger e não fazer nenhum comentário, mas é uma piada. Há uma semana, houve uma reunião de motores e então coisas como essa acabam entrando na pauta novamente".

Quando perguntado pelo Motorsport.com se compartilhava das preocupações de Horner, o ex-'guru' de motores da Mercedes e atual chefe da equipe Aston Martin, Andy Cowell, disse: "Com Jeddah como exemplo, é um circuito longo com uma quantidade fixa de energia a ser utilizada e, portanto, as descargas são diferentes de outros circuitos mais curtos e essa é uma característica de um sistema híbrido".

"Será diferente. Será ruim? Não tenho certeza. Todos nós teremos o mesmo, não é? Então, o mais importante é que todos tenham os mesmos regulamentos técnicos".

Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, que utiliza motores Mercedes, adotou uma abordagem pragmática e achou que as equipes deveriam fazer o que fosse necessário para o bem-estar da F1.

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

"O princípio que quero afirmar com veemência é que é responsabilidade de todas as partes interessadas garantir que os regulamentos de 2026 sejam bem-sucedidos, porque não faz sentido as equipes competirem entre si se não tivermos um bom esporte", disse ele, quando perguntado pelo Motorsport.com sobre as conversas.

"Acho que manter a conversa aberta, de tal forma que realmente entremos nos detalhes, considerando as ultrapassagens, considerando a implantação de potência, considerando a coleta de energia, tudo o que determina a qualidade do produto e, portanto, do espetáculo e, portanto, a saúde do negócio; devemos analisar isso e não devemos dizer que isso está congelado".

"Se percebermos que algumas coisas precisam ficar abertas, acho que precisamos ter essa mente aberta e continuar trabalhando nisso".

O chefe da equipe da Ferrari, Fred Vasseur, concordou com Stella que um acordo pode ser necessário: "Temos que ser abertos com relação a isso e evitar começar a brigar porque achamos que temos uma vantagem na bateria ou qualquer outra coisa. Esse poderia ser o pior cenário para a F1".

"Nunca tivemos uma mudança tão grande nos regulamentos porque é a primeira vez que estamos fazendo os regulamentos de chassi, motor e do esporte ao mesmo tempo. É um desafio para as equipes e para a FIA. Vamos conversar esta semana e espero que encontremos um bom compromisso".

PIASTRI DOMA VERSTAPPEN e VENCE em JEDDAH! BORTOLETO DÁ SUSTO e NORRIS se RECUPERA

Watch: F1 AO VIVO: Debate pós-GP da ARÁBIA SAUDITA | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!